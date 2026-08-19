농협, 경남 집중호우 피해복구 총력…최대 500억원 지원

사진=농협중앙회 제공

농협중앙회가 최근 집중호우로 큰 피해를 입은 경남지역 농업인과 지역주민의 신속한 피해복구와 일상 회복을 위해 범농협 차원의 종합지원에 나선다.

농협중앙회는 19일 피해 농업인의 영농 재개와 생활 안정을 위해 복구장비 투입부터 금융·보험 지원, 구호물품 제공, 일손돕기까지 전방위 지원을 추진한다고 밝혔다.

우선 피해 현장에는 양수기와 펌프 등 복구장비를 긴급 투입한다. 영농자재 공급과 방역·방제, 침수 농기계 수리, 중장비 운용 등을 지원하고 범농협 임직원이 참여하는 일손돕기도 실시해 피해 농가의 조속한 영농 정상화를 돕는다.

피해지역 농축협과 조합원의 신속한 복구를 위해 최대 500억원 규모의 긴급 피해복구자금도 편성했다. 농작물 피해와 영농기반 복구에 자금을 집중 투입해 농업인의 경영 안정을 지원하고 영농 재개를 뒷받침할 계획이다.

금융 지원도 확대한다. 특별재난지역으로 선포될 경우 농협상호금융은 피해 조합원을 대상으로 가구당 최대 3000만원의 무이자 긴급생활안정자금을 지원한다.

농협은행은 신규자금 지원과 함께 최대 2.1%의 우대금리를 적용하고, 농업인에게는 최대 2.6%의 우대금리를 제공한다. 기존 대출에 대해서는 상환 유예 등을 지원한다.

특히 거제지역에는 이동점포를 운영해 피해지역의 금융 공백을 최소화할 방침이다.

농작물과 가축 피해에 대한 보험 지원도 신속하게 진행한다. 농협은 현장조사와 손해평가를 서둘러 재해보험금을 조기에 지급하고, 농협생명과 농협손해보험을 통해 보험료 납입 유예와 신속한 보험금 지급 등을 추진한다.

피해지역 주민들의 생활 안정에도 나선다. 생수와 라면 등 식료품을 비롯해 담요와 피복 등 재해구호물품을 지원하고, 현장 수요를 지속적으로 파악해 필요한 물품을 적기에 공급할 계획이다.

범농협 주요 경영진도 직접 피해 현장을 찾고 있다. 지난 18일부터 농협중앙회 부회장을 비롯해 상호금융·농업경제·축산경제 대표이사 등이 거제와 통영 등 집중호우 피해지역을 잇달아 방문해 복구 상황을 점검했다.

현장에서 청취한 농업인과 지역 농축협의 애로사항은 피해복구 대책에 즉시 반영할 방침이다.

강호동 농협중앙회 회장은 “집중호우로 큰 피해를 입은 농업인들과 지역주민들에게 깊은 위로의 말씀을 드린다”고 전했다.

그러면서 “농협은 호우 피해복구와 금융지원은 물론 생활안정과 농축산물 수급안정까지 범농협의 모든 역량을 총동원해 피해 농업인들이 하루빨리 일상과 영농현장으로 복귀할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

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