中축구협회, '韓 성접대 의혹' 자국 관계자들 조사 착수

중국축구협회는 최근 논란이 된 대한축구협회의 성 접대 사건에 중국축구협회 관계자가 연루된 상황에 관해 조사에 착수했다고 밝혔다.

중국축구협회 공지문. 중국축구협회 웨이보 캡처



중국축구협회는 19일 소셜미디어를 통해 "최근 한국 매체는 2012년 1월 대한축구협회가 한국에서 심판 교류를 하던 중국축구협회 직원 3명에게 '부당한 접대'를 했다고 보도했고, 국내 여론의 주목을 받았다"고 밝혔다.



이어 "중국축구협회는 이를 매우 중시하며, 관련 상황에 대해 조사에 들어갔다"며 "즉시 대외에 조사 결과를 발표해 사회의 관심에 답할 것"이라고 덧붙였다.



이달 7일 더불어민주당 진선미 의원실이 공개한 '축구협회 비위 조사 결과 종합' 자료를 보면 대한축구협회는 2012년 1월 심판 교류 차 방한한 중국축구협회 관계자 3명(심판국장, 심판회계 담당, 심판 담당자)을 상대로 안마시술소 성 접대를 한 것으로 조사됐다.



자료에 따르면 협회는 이를 포함해 2011년 3월부터 2012년 3월까지 국가대표팀 및 올림픽대표팀 경기를 맡은 외국인 심판 등을 상대로 모두 8차례 부적절한 접대(성 접대)를 했다.

<연합>

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