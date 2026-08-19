‘ESPN 창립’ 빌 라스무센 별세

세계 최초의 24시간 스포츠 전문 케이블 채널 ESPN을 아들과 함께 만든 빌 라스무센이 미국 플로리다주 자택에서 파킨슨병 후유증으로 별세했다고 AP통신이 19일 전했다. 향년 93세.



미국 시카고에서 태어난 고인은 다양한 직업을 거친 뒤 1974년 세계하키협회(WHA) 뉴잉글랜드 웨일러스 홍보 담당으로 채용됐으나 1978년 구단 프런트가 전원 해고되면서 아들 스콧과 함께 신용카드 현금서비스 9000달러를 밑천 삼아 스포츠 케이블 채널 사업에 뛰어들었다.



‘누가 24시간 동안 스포츠만 틀어주는 채널을 보겠느냐’는 주위의 비웃음에도 라스무센 부자는 석유 업체 게티 오일의 투자를 받아 중계권 계약에 성공했다. ESPN은 1979년 9월7일 처음 전파를 탔고, 이제는 세계 최대 규모의 스포츠 전문 미디어 그룹이 됐다.



그러나 라스무센 부자는 지분 85%를 쥔 대주주 게티 오일에 의해 개국 1년 만인 1980년 축출됐다. 이후 라스무센은 1999년 ESPN 개국 20주년 기념행사에 초청받으면서 관계를 회복했고, 2019년 40주년에는 전국을 돌며 강연하고 스포츠 방송 명예의 전당에 헌액됐다.

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