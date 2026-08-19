임영웅 팬클럽 ‘영웅시대 홍천 방’, 취약계층에 쌀 100포대 기부

가수 임영웅 팬클럽이 홍천지역 취약계층을 위해 쌀을 기부했다.

홍천군은 임영웅 팬클럽 ‘영웅시대 홍천 방’이 19일 홍천군청을 방문해 취약계층을 위한 쌀 10㎏ 100포대를 전달했다고 밝혔다. 이날 전달식에는 영웅시대 홍천 방 사진여 회장을 비롯한 회원 13여명이 참석해 따뜻한 이웃사랑의 마음을 전달했다.

가수 임영웅 팬클럽 ‘영웅시대 홍천 방’ 관계자들이 19일 홍천군에 쌀을 기부하고 있다. 홍천군 제공

사진여 회장은 “가수 임영웅을 응원하는 팬들의 따뜻한 마음이 모여 지역 이웃들에게 실질적인 도움이 될 수 있어 기쁘다”라며 “홍천에서의 나눔을 시작으로 전국의 영웅시대 회원들의 활발한 봉사와 선한 영향력이 더욱 널리 확산하길 바란다”라고 말했다.

신영재 홍천군수는 “지역 이웃을 위해 끊임없이 온정을 나누어 주시는 영웅시대 홍천 방 회원 여러분께 깊이 감사드린다”라며 “맡겨 주신 쌀은 후원자분들의 귀한 마음을 담아 도움이 필요한 관내 소외계층에 차질 없이 잘 전달하겠다”라고 감사의 뜻을 밝혔다.

영웅시대 홍천 방은 2022년부터 지금까지 한번 하고 끝나는 기부가 아닌, 지역의 학생들과 어려운 이웃들을 꾸준히 돕고 있다.

장학금과 학원비 지원을 비롯해 보육 센터와 장애인 협회 후원, 사회적 협동조합 후원, 노인 복지관 생수와 물품 기부, 어려운 학생들에게 방한복과 농구화를 전달하는 등 회원들이 십시일반 마음을 모아 봉사를 이어 오고 있다.

지난 5월 15일 어버이날에는 화촌면 외삼포 경로당을 찾아 어르신 75명에게 삼계탕과 다과를 대접했다.

이와 함께 당시 회원들이 직접 정성껏 뜨개질한 손 수세미와 임영웅 사진을 선물하며 어르신들에게 뜻깊은 추억을 선사한 바 있다.

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