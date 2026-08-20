89세 국왕의 입원과 섭정 [김태훈의 의미 또는 재미]

2013년 2월 당시 85세이던 베네딕토 16세 교황이 병환을 이유로 전격 퇴위했다. 교황이 선종(善終)에 앞서 스스로 물러난 것은 1415년 그레고리 12세 이후 598년 만에 처음 있는 일인 만큼 커다란 화제가 됐다. 일본에선 2016년 8월 당시 아키히토(明仁) 국왕이 아들인 나루히토(德仁) 세자한테 왕위를 물려줄 뜻을 밝혀 일본인들에게 충격을 안겼다. 일본 역대 국왕들 중 생전에 양위한 이가 없는 것은 아니나, 아키히토 이전 거의 200년 동안에는 전무했던 일이기 때문이다. 아키히토 역시 ‘고령(82세)으로 국왕 임무를 감당하기 힘들다’는 사유를 들었다. 다만 이런 상황을 미처 예상치 못한 정부와 국회가 관련 법률을 정비하느라 실제 은퇴는 2019년 4월에야 실현됐다.

올해 89세인 하랄 5세 노르웨이 국왕. 사진은 지난 2025년 4월 아이슬란드 대통령 부부의 노르웨이 국빈 방문 당시 왕궁에서 열린 국빈 만찬에 참석해 연설하는 모습. 연합뉴스

서유럽의 왕정 국가들에선 국왕이 생전에 그만두는 것이 흔한 일이다. 네덜란드가 가장 대표적이다. 1815년 이후 4명의 국왕이 조기에 퇴위해 자녀로 하여금 뒤를 잇게 했다. 네덜란드, 벨기에와 더불어 ‘베네룩스 3국’으로 불리는 룩셈부르크도 군주에 해당하는 대공(大公)이 살아 있는 동안 자녀에게 자리를 넘긴 전례가 꽤 있다. 어머니 엘리자베스 2세 여왕 밑에서 오랫동안 왕세자 신분으로 지낸 찰스 3세 영국 국왕은 73세이던 2022년 9월에야 왕위에 올랐다. 여왕과 비교해 국민적 인기가 낮은 찰스 3세를 향해 ‘윌리엄(44) 세자에게 양위하고 그만 물러나라’는 요구가 끊이지 않는다.

북유럽 국가들 왕실의 문화는 서유럽과 사뭇 다르다. 현재 80세인 칼 구스타프 16세 스웨덴 국왕은 과거 언론 인터뷰에서 “왕실은 ‘은퇴’라는 용어를 사용하지 않는다”며 “나 또한 그럴 의향이 전혀 없다”고 말한 적이 있다. 군주는 오직 죽음을 맞이할 때에만 그 의무에서 면제된다는 뜻으로 풀이된다. 이웃 나라들도 사정은 비슷하다. 그 때문에 2024년 1월 당시 83세이던 마르그레테 2세 덴마크 여왕이 퇴위 의사를 밝혔을 때 이는 ‘일대 사건’으로 받아들여졌다. 스웨덴 등 북유럽 왕실 전문가로 꼽히는 언론인 겸 작가 로저 룬드그렌은 “덴마크 여왕의 결정은 앞으로 북유럽 왕실에서 그동안 상상하지 못했던 어떤 일도 일어날 수 있다는 점을 보여준다”는 말로 놀라움을 표시했다.

북유럽 왕국의 군주들. 왼쪽부터 스웨덴 국왕 칼 구스타프 16세, 덴마크 여왕 마르그레테 2세, 노르웨이 국왕 하랄 5세. 이들 가운데 마르그레테 2세는 지난 2024년 1월 큰아들 프레데리크 10세 현 국왕에게 왕위를 이양하고 물러났다. 게티이미지

하랄 5세 노르웨이 국왕이 지난 17일 갑작스러운 빈혈 증세로 병원에 입원했다. 1937년생으로 현재 89세인 하랄 5세는 유럽 왕정 국가들의 군주 가운데 최고령에 해당한다. 하나 북유럽 왕실의 오랜 관행처럼 그도 퇴위 가능성은 아예 언급조차 하지 않고 있다. 1991년 즉위 당시 의회에서 ‘평생 군주의 의무를 다하겠다’고 서약을 했다는 것이 이유다. 하랄 5세가 자리를 비운 동안 장남인 호콘(53) 왕세자가 섭정(攝政)을 맡는다고 한다. 오래전 공화국이 된 한국 시민들 입장에선 솔직히 이해가 안 가는 일이다.

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