[재미로 보는 오늘의 운세] 8월 20일 (목요일) 66년생, 신용에 금 갈 수 있다… 관재수 주의

96년생: 떠나는 사람이 있으면 남겨지는 사람이 있다. 84년생: 심리적에 위축되지 말고 당당한 척 해라. 72년생: 말 한마디에 입장이 난처하다. 60년생: 마음속에 두었던 일이 생긴다. 48년생: 양동이에 물이 가득하다. 36년생: 등산이나 차 조심하자.

97년생: 일을 좀더 두고보는 것이 바람직하다. 85년생: 편중된 사고방식은 피하라. 73년생: 현재 일에 마무리에 치중하라. 61년생: 물건구입으로 손재가 온다. 49년생: 갑자기 병문안 일이 생긴다. 37년생: 어지간한 일에는 반응하지 말자.

98년생: 자신의 의지와 상관없이 근심이 어리기 쉽다. 86년생: 강하게 부딪칠수록 저항이 세진다. 74년생: 인간관계를 구축하는데 관심가지자. 62년생: 일이 어렵다고 포기하지 말자. 50년생: 힘에 부치는 일은 보류하자. 38년생: 진득하게 한자리에 거주하자.

99년생: 업무처리를 남에게 맡기지 않는 것이 좋겠다. 87년생: 주변사람들에 머리를 숙이면 길하다. 75년생: 여성은 남성문제로 고민한다. 63년생: 신용상 문제가 생긴다. 51년생: 자신의 생각을 변심하지 말자. 39년생: 개혁성향이 강하게 나오는 날이다.

00년생: 생각지도 않은 소식을 들어 기쁘다. 88년생: 불행은 연이어 다가오니 기선을 제압해라. 76년생: 출비나 소모에 신경쓰자. 64년생: 동고동락하던 사람과 갈등이 온다. 52년생: 일의 우선순위를 정하자. 40년생: 나 스스로가 건강을 체크하자. 28년생: 역할에 충실하면 절대 실패하지 않는 법이다.

01년생: 근거 없는 말에 마음 쓰지 마라. 89년생: 미혼자 인연이 오는 운이다. 77년생: 동정과 연민의 차이점이 구분하자. 65년생: 서면상의 문제점이 발생한다. 53년생: 감각만을 의존하지 말자. 41년생: 하는 일에 변동하지 말자. 29년생: 부족한 것은 도움을 청하는 것이 필요하다.

02년생: 음식업,유흥업,숙박업은 영업이 양호하다. 90년생: 잃는 게 있으면 얻는 것도 있다. 78년생: 금전문제가 발생하는 운이다. 66년생: 신용이나 관재수를 주의하자. 54년생: 금전관계에 신중한 대처가 필요하다. 42년생: 이동 변화는 금물이다. 30년생: 다양한 인간관계를 맺을 수 있다.

03년생: 만사가 원만하려면 먼저 내가 양보하자. 91년생: 충동구매로 소비가 과하니 외출을 삼가라. 79년생: 경우에 어긋나는 행동을 피하자. 67년생: 일 이외의 모든 것은 접어두자. 55년생: 주위의 반대가 심하다. 43년생: 욕심과 사리사욕을 버리자. 31년생: 자기식대로 밀고 나가는 것은 항상 위험하다.

04년생: 일이나 약속은 오전 9-오후 1시에 하면 성사된다. 92년생: 매사에 욕심을 자제하고 휴식을 취해라. 80년생: 소 잃고 외양간 고치는 객이다. 68년생: 동지에게 자신의 고충을 털어놓자. 56년생: 타인의 사생활을 중히하자. 44년생: 화로서 상대를 대하지말자. 32년생: 성취의 기쁨은 뭐라 형용하기 어렵다.

05년생: 성급하게 움직이면 불리하니 잘 살펴라. 93년생: 마음먹고 일을 진행하지만 방해자가 온다. 81년생: 정해진 규범대로 움직이자. 69년생: 금전의 협력을 구하는 운이다. 57년생: 논쟁에 피하는 것이 좋겠다. 45년생: 묵은 앙금을 털어 내기 좋은 때다. 33년생: 일도 서서히 풀리니 마음을 편히 먹어라.

06년생: 새로운 일을 시작하면 길하다. 94년생: 복잡 할수록 점점 힘들어진다. 82년생: 이성과의 갈등이 생긴다. 70년생: 한번의 실수로 끝나자. 58년생: 자영업자는 소득이 약하다. 46년생: 일을 하다가 오류가 생긴다. 34년생: 시간과 노력을 낭비하지 마라.

95년생: 기회를 포착하면 집중력을 발휘하라. 83년생: 남녀간의 애정문제가 발생한다. 71년생: 현재일에 너무 상심하지 말라. 59년생: 태양이 모습을 드러내는 운이다. 47년생: 주관대로 소신껏 움직이면 소득이 크다. 35년생: 결과에 연연하지 말라.

백운철학원

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