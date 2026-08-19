‘한 알이면 끝?’…캡슐세제, 제품마다 꼼꼼히 따져보고 구매해야

세탁기에 한 알만 넣으면 간편하게 빨래를 끝낼 수 있어 캡슐형 세탁세제가 인기를 끌고 있는 가운데 제품에 따라 세척 성능과 가격에서 상당한 차이를 보이는 것으로 나타났다.

특히 1~2인 가구의 평균 세탁량을 기준으로 계산한 1회 세탁 비용은 제품에 따라 최대 6배까지 차이가 났고, 캡슐이 녹는 속도 역시 세탁수 온도에 따라 달라져 겨울철처럼 물이 차가울 때는 상온보다 용해 시간이 두 배가량 길어지는 것으로 조사됐다.

따라서 제품 구매 시 정보를 꼼꼼히 따져 비교해보고 구매하는 것이 좋을 것으로 보인다.

한국소비자원은 캡슐세제를 구매할 때 제품별 권장 세탁량을 고려해 평균 세탁량에 맞는 제품을 선택할 필요가 있다고 설명했다. 게티이미지뱅크

◆ “한 알이면 충분하다?”…세척력, 오염 종류 따라 달라

한국소비자원은 소비자 선호도가 높은 캡슐형 세탁세제 8개 제품을 대상으로 세척 성능과 안전성, 환경성, 표시 적합성, 경제성 등을 비교·시험한 결과를 19일 공개했다.

시험 결과 세탁물에 묻은 오염의 종류와 제품에 따라 세척 성능에 차이가 있었다.

일상적인 기름·단백질 오염에서는 ‘비트 라벤더 클린 캡슐세제’가 상대적으로 우수한 것으로 평가됐다. 혈액·잉크 오염에서는 ‘미니파워캡슐 프레시코튼’과 ‘퍼실 디스크 프로’가 상대적으로 우수했다.

반면 피지와 붉은 고추 색소 오염에서는 상대적으로 우수한 제품이 없었고, 8개 제품 가운데 7개가 양호한 수준이었다.

캡슐이 세탁수에 녹는 속도에서도 차이가 나타났다. 25도 상온수에서는 캡슐이 완전히 녹는 데 평균 5분이 걸렸지만, 8도 냉수에서는 평균 11분으로 두 배 이상 길어졌다. 상온수에서는 4개 제품의 용해속도가 상대적으로 우수했지만 냉수에서는 우수한 제품이 없었고 4개 제품이 양호한 수준이었다.

다만 시험 대상 제품 모두 세제에 따른 세탁물의 탈색이나 이염이 발생하지 않았고, 캡슐 내구성도 기준에 적합했다.

캡슐형 세탁세제 비교. 한국소비자원

◆ 같은 빨래인데 세탁비 최대 6배…‘한 알’의 함정

소비자가 체감할 수 있는 차이는 가격에서 더욱 컸다.

소비자원이 1~2인 가구 평균 세탁량인 4㎏을 기준으로 1회 세탁 비용을 계산한 결과 최소 157원에서 최대 950원으로 제품 간 최대 6배 차이가 났다. 4인 가구 평균 세탁량인 7㎏ 기준으로는 314원에서 950원으로 최대 3배 차이가 났다.

가장 저렴한 제품은 ‘커클랜드 시그니춰 울트라 클린 팩세제’로 4㎏ 기준 157원이었고, 가장 비싼 제품은 ‘스너글 캡슐 세탁세제 허거블 코튼 클린 앤 케어’로 950원이었다.

제품마다 캡슐 하나로 세탁할 수 있는 권장 세탁량이 다른 만큼 단순히 판매가격이나 캡슐 개수만 보고 비교해서는 안 된다는 의미다.

환경성에서는 8개 제품 모두 생분해도 기준에 적합했다. 포장재 재활용 용이성은 ‘스너글’ 제품이 ‘재활용 우수’, 나머지 7개 제품은 ‘재활용 보통’으로 평가됐다.

헹굼 역시 여러 번 할 필요는 없었다. 표준사용량을 지켜 세탁할 경우 2회 헹굼만으로 세제 성분의 97.3%가 제거돼 추가 헹굼 없이도 충분한 것으로 나타났다.

캡슐형 세탁세제 구매·선택 가이드. 한국소비자원

◆ 안전성은 모두 합격점…그래도 ‘표시’는 꼼꼼히

안전성에서는 시험 대상 8개 제품 모두 함유금지·제한물질, 용기 내구성, 어린이보호포장 등 관련 기준을 충족했다.

다만 표시사항에서는 한 제품이 기준에 미치지 못했다. ‘생활공작소 고농축 캡슐형 세탁세제 라벤더향’은 알레르기 반응 가능 물질인 벤질살리실레이트·리날로올·시트로넬롤을 기준 농도인 0.01% 이상 함유하고 있었지만 해당 성분을 표시하지 않은 것으로 조사됐다.

생활공작소는 소비자원의 권고를 받아들여 표시 누락 성분을 추가하고 9월 중순부터 개선된 제품을 유통·판매하겠다는 계획을 회신했다.

결국 캡슐형 세탁세제는 ‘한 알이면 끝’이라는 편리함만 보고 고르기보다는 평소 세탁량과 주로 세탁하는 오염, 1회 세탁 비용, 용해속도 등을 따져 선택할 필요가 있다.

특히 제품마다 권장 세탁량이 다른 만큼 캡슐 개수나 판매가격만 비교하기보다 실제 한 번 세탁할 때 드는 비용을 따져보는 것이 중요하다.

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