강원개발공사, 인공지능 활용해 업무 혁신 나선다

강원개발공사가 인공지능 전환을 본격 추진한다.

강원개발공사는 본사 대회의실에서 ‘인공지능 전환(AX∙AI Transformation) 비전 선포식 및 AX혁신 TFT 발대식’을 개최했다고 19일 밝혔다. AX는 AI를 활용해 업무 방식과 서비스를 혁신하는 것을 의미한다.

강원개발공사가 인공지능 전환(AX∙AI Transformation) 비전 선포식 및 AX혁신 TFT 발대식을 개최했다. 강원개발공사 제공

공사는 반복적인 업무를 줄이고 데이터에 기반한 의사결정을 강화해 도민이 체감할 수 있는 공공서비스 개선으로 이어갈 계획이다.

이날 공사는 ‘AI로 연결하고, 데이터로 통합하며, 사람 중심으로 성장하는 AX 공기업’을 비전으로 제시했다.

주요 추진 분야는 △AX플랫폼 구축을 통한 업무 효율화 △업무·사업 데이터의 체계적인 관리와 공공데이터 개방 확대 △사업현장과 도민 생활에 도움이 되는 AX과제 발굴 등이다.

특히 개발사업과 건설현장, 임대주택, 시설관리 등 주요 사업에 AX를 단계적으로 적용할 계획이다.

AX혁신 TFT는 부서와 현장의 과제를 발굴하고, 시범 운영을 거쳐 공사 전체로 확대하는 역할을 맡는다.

직원들의 활용 역량을 높이기 위해 업무용 AI 도구를 확대하고 직무·수준별 교육과 전문인재 양성, 사내 학습모임 운영도 추진한다.

이와 함께 안전한 활용을 위한 윤리·보안 기준과 외부 전문가 자문체계를 마련할 방침이다.

김태현 강원개발공사 사장은 “AX의 목적은 새로운 기술을 도입하는 데 그치지 않고 직원들의 불필요한 업무를 줄여 도민에게 더 나은 서비스를 제공하는 데 있다”며 “현장에서 실제로 필요하고 효과를 확인할 수 있는 과제부터 차근차근 실행해 나가겠다”고 말했다.

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