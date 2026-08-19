‘출장 메이크업 알바’ 구하더니 “밤새 같이 있자”며 성폭행

중고거래 및 지역생활 플랫폼에서 일일 아르바이트 구인 글을 올린 뒤 지원자를 집으로 유인해 성폭행한 남성이 입건됐다.

19일 서울 관악경찰서는 강간 등 혐의로 30대 남성 A씨를 입건해 조사 중이라고 밝혔다.

관악경찰서. 연합뉴스

A 씨는 지난 2일 당근 아르바이트 구인 공간인 ‘당근 알바’에 “프로필 촬영을 위해 출장 메이크업을 해줄 사람을 구한다”는 내용의 글을 올렸다. 이 글을 본 B씨가 알바에 지원했고, 메이크업은 A씨 집에서 이뤄졌다.

B씨가 집에 찾아가자 A씨는 “야간 수당을 줄테니 밤새 같이 있자”며 일방적인 신체 접촉을 했고 B씨가 이를 거절하자 성폭행한 것으로 조사됐다.

B씨는 A씨 집을 빠져나와 경찰에 신고했다. 경찰은 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.

당근에 따르면 지난해 당근알바를 이용한 지원 횟수는 5000만회를 웃돌았다. 이런 가운데 최근 '당근알바'를 악용한 범죄가 잇따르고 있어 주의가 필요하다.

알바 지원자가 의뢰인의 집에 접근해 범행을 시도하는 경우도 있었다.

지난 6월 경기도 남양주에서는 청소 알바를 하겠다고 속이고 여성의 집에 들어가 흉기로 위협한 30대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

지난 5일에는 서울 노원구에서 가사도우미 의뢰를 받은 20대 남성이 의뢰인 집의 금품을 훔치다 걸려 입건되기도 했다.

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