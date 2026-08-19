카자흐 거점 한국인 사기단, 석 달간 100여명 상대 58억원 챙겨

최근 우리 경찰과 카자흐스탄 현지 수사당국에 적발돼 국내로 송환된 한국인 스캠 조직이 불과 석 달여 동안 100여명을 상대로 58억원을 챙긴 것으로 드러났다.



부산경찰청 반부패경제범죄수사대는 전기통신피해환급법 위반, 범죄단체가입, 사기 등 혐의로 이 단체 조직원 A씨 등 19명을 구속 송치했다고 19일 밝혔다.

최근 우리 경찰과 카자흐스탄 현지 수사당국에 적발돼 국내로 송환된 한국인 스캠 조직이 불과 석 달여 동안 100여명을 상대로 58억원을 챙긴 것으로 드러났다. 사진은 범행 시나리오. 부산경찰청 제공



A씨 등은 올해 3월부터 6월까지 석 달간 카자흐스탄 알마티에 거점을 두고 검찰 사무관, 검사, 금융감독원 직원을 사칭해 피해자들에게 계좌가 범죄에 이용됐다고 속여 100여명으로부터 58억원을 챙긴 혐의를 받는다.



이들은 피해자들에게 중고 거래 사이트에서 휴대전화 공기계를 구입하게 한 뒤 원격으로 확인할 수 있는 감시용 애플리케이션을 설치하게 하고 숙박업소에 고립시켰다.



이후 피해자의 예금 현황 등을 파악한 뒤 피해자가 물품보관소에 둔 체크카드 등으로 수차례에 걸쳐 출금하는 방법으로 돈을 가로챘다.



피해자 상당수는 30대였다.



경찰은 올해 5월 적색수배자인 40대 남성 A씨가 카자흐스탄으로 이동한 정황을 확인하고, 현지 수사당국과 인터폴 공조수사를 통해 한 달 뒤 A씨를 검거하면서 해당 조직의 실체를 확인했다.

카자흐스탄 보이스피싱 조직 조직도. 부산경찰청 제공



한국계 중국인이 관리하는 이 조직은 캄보디아, 베트남, 태국 등 동남아시아에서 2024년 10월부터 석 달 단위로 거점을 옮기며 활동했다.



그러나 올해 3월 베트남에서 조직원 일부가 현지 단속에 검거되자 수사기관의 감시를 피하려고 카자흐스탄을 새로운 범행 거점으로 정했다.

카자흐스탄에서는 5개 팀이 운영됐고, 동남아시아에서 활동하던 조직원 44명이 유입된 것으로 파악됐다.



이 조직은 현지 유령법인을 통해 조직원들에게 취업비자 발급을 추진하는 등 조직적으로 범행을 계획한 것으로 드러났다.

부산경찰청 감사장 전달. 부산경찰청 제공



경찰 관계자는 "피해 규모는 추가될 수도 있다"며 "신원이 특정된 조직원 20여명과 한국계 중국인 총책 등에 대한 추적과 국제 공조수사를 진행할 예정"이라고 말했다.



경찰은 이번 사건과 관련해 현지 검거 작전에 동참한 카자흐스탄 알마티 수사당국에 감사장을 전달했다.

<연합>

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