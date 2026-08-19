지상렬, 16세 연하 신보람과 열애 근황…"잘 만나고 있죠"

방송인 지상렬이 16세 연하 쇼호스트 신보람과의 열애 근황을 전했다.

지상렬은 최근 유튜브 채널 '로보락 코리아'에 공개된 영상에서 자신의 일상을 소개하며 연애에 대한 이야기를 나눴다.

지상렬. 유튜브 채널 '로보락 코리아' 캡처

이날 제작진이 "아직 좀 잘 만나고 계신가요?"라고 묻자 지상렬은 "잘 만나고 있죠"라고 답했다.

이어 궁합이나 결혼운을 본 적이 있느냐는 질문에는 "예전에 뭐 그런 얘기는 있었어"라며 "일찍 결혼했으면 세퍼레이터 할 뻔했어. 뭐 이런 얘기가 있기는 있는데"라고 말했다.

그러면서 "늦게 가면 늦게 갈수록 더 잘 풀리는 사주라고"라고 덧붙였다.

신보람과 만난 기간에 대해서는 "아직 한 1년은 안 됐죠"라고 밝혔다.

현재 인천에 거주 중인 지상렬은 향후 거주지에 대한 생각도 밝혔다.

그는 "나는 뭐 항상 인천이지"라면서도 "근데 이제 모르지. 그 이후에 이제 서로 관계가 인서울될 수도 있는 것이고 아니면 여기가 될 수도 있는 것이고"라고 말했다.

이어 "근데 중요한 것은 고향이 왠지 그냥 편안한 게 있다"고 덧붙였다.

<뉴시스>

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