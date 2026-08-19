시술 논란 장동건 "아버지가 얼굴에 무슨 짓 한 거냐고"

배우 장동건이 최근 불거진 시술 논란을 해명하며 아버지에게 전화를 받았다며 "얼굴에 무슨 짓을 한 거냐"는 말을 들었다고 했다.

장동건은 18일 아내인 배우 고소영 유튜브 채널에 나와 시술 논란에 관해 얘기했다.

장동건은 제작진을 만나 "성형수술을 한 것으로 돼 있기 때문에 미용실도 다녀오고 괄사도 하고 왔다"고 말했다.

제작진은 장동건을 본 뒤 "장난 아니다. 최근 왜 논란이 있었는지 이해가 안 간다"고 했다.

최근 장동건은 보정이 되는 앱으로 찍은 영상이 공개된 적이 있다. 이전과 달리 통통해진 얼굴에 얼굴 색도 붉어 시술을 받은 게 아니냐는 얘기가 나왔다.

고소영은 "그 논란을 보고 우리가 해명을 해야겠다고 생각했다"고 말했다.

그러면서 "당시 영상을 보정 앱으로 촬영한 것이었다. 당연히 모든 사람이 보정 앱으로 찍은 걸로 알 줄 알았는데 일파만파 일이 커졌다"고 했다.

장동건은 "처음에는 별로 신경 쓰지 않았다. 그런데 며칠 뒤 아버지에게 전화가 왔다. 3일 전에 뵈었는데 하루 사이에 얼굴에 무슨 짓을 한 거냐고 하시더라"고 해 웃음을 자아냈다.

장동건은 "이걸 사람들이 믿는구나 싶었다. 작품 개봉할 때보다 전화를 더 많이 받았다"고 했다.

<뉴시스>

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