셀트리온 ‘유럽 약국 직판’ 본격화

셀트리온이 지난 5월 인수한 프랑스 헬스케어 기업 ‘지프레’의 통합 작업을 마치고 약국 채널을 활용한 유럽 사업 확대를 본격화한다.



18일 셀트리온에 따르면 서정진 회장은 최근 글로벌 영업 현장 점검 과정에서 프랑스 법인과 지프레를 직접 찾아 영업 전략을 점검했다. 서 회장은 현지에서 조직 운영과 약국 영업망 가동 상황, 제품 포트폴리오, 프랑스 법인과 지프레 간 영업 연계 계획을 살핀 뒤 지프레의 영업 자산을 매출과 시장점유율 확대로 연결하는 데 속도를 내도록 주문한 것으로 알려졌다.



프랑스 전역에 9000개가 넘는 약국 영업망과 800여개 병원 공급망을 확보하고 있는 지프레는 일반의약품(OTC)과 약국의약품(DM), 건강기능식품 등 140여 종의 제품을 보유하고 있다. 셀트리온은 기존 병원 중심의 바이오의약품 직판망에 지프레의 약국 네트워크를 결합해 병원과 약국을 아우르는 판매체계를 구축한다는 전략이다. 특히 환자가 직접 투여하는 피하주사(SC) 제형 바이오의약품의 핵심 유통 접점으로 약국 채널을 활용한다는 방침이다.

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