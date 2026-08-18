셔츠 한 장으로 완성한 '하의실종' 핏…남유정, '7kg' 감량 식단 공개

그룹 브브걸 출신 남유정이 과감한 화보를 선보이며 시선을 사로잡았다.

남유정은 최근 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 신규 화보 촬영 현장의 비하인드 컷을 다수 업로드했다.

사진 속 남유정은 오버사이즈 화이트 셔츠를 활용한 과감한 '하의실종' 스타일링으로 다채로운 포즈를 취하고 있다. 의자에 앉거나 주방 조리대에 살짝 걸터앉는 등 자연스러운 연출로 세련된 분위기를 자아냈다.

화려한 장신구나 짙은 화장을 배제했음에도 기다란 흑발과 청초한 미모가 돋보였으며, 침대에 누워 찍은 밀착 컷에서는 편안하면서도 색다른 아우라를 과시했다.

이러한 아우라의 바탕에는 혹독한 체중 감량이 있었다. 앞서 남유정은 SNS에 "두서없이 연말연초. -7㎏ 성공"이라는 문구와 함께 한층 얇아진 몸매가 드러나는 거울 셀카를 올려 눈길을 끌었다.

그가 직접 밝힌 식단은 토마토 3조각과 아스파라거스 4쪽, 닭가슴살 반 덩이, 생선 한 토막이 전부일 정도로 극단적인 저열량·고단백 구성이었다.

이 같은 식단은 신속한 체중 감량에는 효과적이지만, 단백질과 미량 영양소의 절대량이 적어 장기 유지 시 근육량 감소와 기초대사량 저하를 부를 수 있다. 또한 지질과 복합 탄수화물이 극도로 제한되어 피로감, 면역력 약화, 빈혈 등의 부작용을 유발할 위험이 있다.

전문가들은 이러한 부작용을 막고 요요 현상을 방지하기 위해 닭가슴살이나 두부, 달걀 등 단백질 양을 늘리고 고구마나 현미 같은 복합 탄수화물을 소량 병행할 것을 권장한다. 아울러 올리브유나 견과류 등 우수한 지방산과 다양한 채소를 균형 있게 곁들여야 건강한 체중 관리를 지속할 수 있다고 말한다.

<뉴시스>

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