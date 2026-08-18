KT, AX 승부수… 현장형 엔지니어 500명 육성

통신업을 넘어 ‘AX(인공지능 전환) 플랫폼’으로 체질 개선에 나선 KT가 AX 사업 부문의 모든 직원을 현장배치엔지니어(FDE)로 전환하는 작업에 나섰다.



KT는 17일 향후 2년 동안 500명 이상의 FDE를 육성해 고객 현장 중심의 AX 사업 실행력을 강화한다고 밝혔다. 또 이를 위해 현재 AX 관련 사업부의 전 직원을 현장형 AX 전문가로 전환한다.



KT가 육성에 나선 FDE는 고객사의 비즈니스 환경과 과제를 기술·데이터 기반으로 직접 파악하고, AX 프로젝트의 제안부터 구축·운영까지 모든 과정을 현장에서 주도하는 엔지니어다. 최근 앤트로픽과 아마존웹서비스(AWS) 등 글로벌 기업들이 FDE 조직을 확대하는 등 FDE가 AI 시대 핵심 인재로 주목받고 있다.



KT는 현재 데이터 보안 문제로 외부 반출이 어려운 대학병원 등 기존 방식으로는 AX 추진이 힘들었던 현장에 FDE를 직접 투입하고 있다. 산업·업무 전문가와 AI·데이터·클라우드 전문가가 팀 형태로 함께 들어가 실데이터를 바탕으로 해결책을 설계하고, 현장 검증부터 제품 개발까지 이어가 실제 서비스를 구현하는 구조다.



박상원 KT AX사업부문장은 “진정한 경쟁력은 결국 고객의 문제를 해결하고 실질적인 사업 성과를 만들어내는 실행 인재에게서 나온다”며 “전 직원 FDE화를 성공적으로 이뤄내고 최고의 AX 가치를 제공하는 현장형 조직으로 자리 잡도록 교육·지원을 강화하겠다”고 말했다.

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