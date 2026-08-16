‘하수관 공사하다 대박’…벨기에서 148억원 어치 금 발견

벨기에의 한 건물 리모델링 공사 현장에서 148억원 상당의 금괴와 금화가 발견됐다. 덴데르몬데 경찰 페이스북

벨기에의 한 건물 리모델링 공사 현장에서 148억원어치에 달하는 금괴와 금화가 발견됐다.

경찰은 금의 출처와 누가 어떤 이유로 건물 지하에 숨겼는지 등을 조사하고 있다.

14일(현지시간) 벨기에 공영 VRT방송 등에 따르면 지난 10일 덴데르몬데의 사회복지단체 CAW 오스트플란데런 소유 건물 지하에서 공사하던 건설업체 직원들이 궤짝에 숨겨진 금괴와 금화를 발견했다.

현장에서는 금괴 49개와 다량의 금화가 발견됐다. 당국이 추산한 전체 가치는 약 900만유로(약 148억원)에 달한다.

당시 하수관 매설 작업에 참여했던 대학생 코베(18)는 처음에는 금화를 1유로짜리 동전으로 착각한 것으로 전해졌다.

그는 몰래 챙겨볼 생각도 했지만, 금의 양이 너무 많아 포기하고 신고했다고 현지 언론에 말했다.

금이 발견된 건물은 과거 양조장으로 사용됐으며, 현재는 사회복지·주거 시설로 활용하기 위한 리모델링 공사가 진행 중이었다.

경찰은 발견된 금을 압수하고 정확한 출처와 은닉 경위를 조사하고 있다. 특히 단순한 개인 재산이 아니라 불법 자금이 숨겨졌을 가능성도 배제하지 않고 있다.

관심은 발견된 금의 소유권이 누구에게 돌아가느냐에 쏠린다.

벨기에 법률에 따르면 기존 소유자는 앞으로 5년 동안 반환을 요구할 수 있다. 5년이 지나도록 소유자가 나타나지 않고 해당 금이 범죄와 관련이 없는 것으로 확인되면 발견자와 토지 소유주가 금을 절반씩 나눠 가질 수 있는 것으로 알려졌다.

이에 따라 건물 소유자인 CAW 오스트플란데런 측도 뜻밖의 ‘금맥’에 기대를 걸고 있다.

CAW 오스트플란데런의 헤이르트 힐라르트는 소유권을 확보하게 된다면 금을 노숙인 생활시설을 확충하는 데 활용하겠다고 밝혔다.

그는 “우리가 매일 마주하는 어려움을 덜어주는 데 몹시 반가운 기부가 될 것”이라고 말했다.

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