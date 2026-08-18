"내가 더 빨라" 웰시코기들의 경주 대회

15일(현지 시간) 리투아니아 빌뉴스에서 '2026 빌뉴스 코기 경주 행사'가 열려 웰시코기 150마리가 참여해 실력을 뽐냈다.

AP통신에 따르면 이날 리투아니아 수도 빌뉴스 빙기스 공원에서 열린 이번 대회에는 리투아니아를 비롯해 라트비아, 폴란드, 에스토니아, 독일, 우크라이나, 체코, 미국, 영국 등 9개국에서 웰시코기 150마리가 참가했다. 주최 측은 이번 대회가 역대 최대 규모라고 밝혔다.

25m 달리기, 가장 크게 짖기, 뛰어난 후각, 의상 콘테스트 등 다양한 경기 종목에 출전한 웰시코기들은 저마다 매력을 뽐냈다.

25m 달리기에서는 미국에서 참가한 웰시코기 GG가 우승을 차지했다.

의상 콘테스트 부문에는 공룡 옷, 드레스, 강아지용 스포츠웨어 등 다양한 의상을 입은 38마리의 코기가 참가해 멋진 매력을 선보였다.

가장 뛰어난 후각 부문에서는 코기들이 숨겨진 간식을 찾아 나섰는데 라트비아 출신 토라와 러스티가 공동 우승을 차지했다.

가장 크게 짖기 부문에서는 미국에서 온 미스터 코링턴이 차지했다.

웰시코기는 짧은 다리와 긴 허리, 귀여운 외모가 특징이며 전 세계적으로 사랑을 받고 있다.

<뉴시스>

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