최고위원 선거 요동… ‘친청 3·친명 2’ 재편되나 [與 8·17 전당대회]

최민희 16.91%·박선원 16.6% 順
호남 경선 뒤 6위 이성윤 4위 진입
더불어민주당 8·17 전당대회 최고위원 경선에서 호남과 수도권의 표심이 엇갈리며 친청(친정청래)계와 친명(친이재명)계의 막판 당선권 경쟁이 ‘3대 2’ 구도로 재편됐다. 호남에서 친명계가 강세를 보인 것과 달리 서울·경기에서는 친청계 최민희·이성윤·한민수 후보가 나란히 1∼3위를 차지했다. 특히 호남 경선 직후 당선권 밖 6위였던 이 후보가 수도권에서 집중적인 지지를 받으며 누적 4위까지 뛰어올랐다.
16일 서울·경기 권리당원 투표에서 최 후보는 10만3683표(16.32%)로 1위를 차지했다. 이 후보가 10만1448표(15.97%)로 2위, 한 후보가 9만7072표(15.28%)로 3위였다. 친명계 박선원 후보는 9만5546표(15.04%), 서미화 후보는 9만2267표(14.52%)로 각각 4·5위였다. 전날 호남에서는 박 후보가 18.53%, 서 후보가 16.86%로 1·2위에 올랐고 최 후보는 14.79%로 3위, 한 후보는 11.25%로 6위에 그쳤다.
전 지역 권리당원 경선을 마친 누적 당선권은 최민희(16.91%)·박선원(16.60%)·서미화(15.18%)·이성윤(13.94%)·한민수(13.77%) 후보 순이다. 친청계 3명, 친명계 2명이다. 친명계 김용 후보는 13.62%로 6위지만 한 후보와 격차가 0.15%포인트에 불과해 최종 지도부의 계파 구도는 유동적이다.
친청계의 수도권 약진에는 후보군이 3명으로 일찌감치 정리된 데 따른 표 결집 효과도 작용했다는 분석이 나온다. 정청래 후보는 최민희·이성윤·한민수 후보를 자신의 우군으로 거론하며 지지를 요청해왔다. 반면 본경선에 친명계로 분류되는 후보는 박·서·김 후보를 비롯해 5명이 진출해 표 분산 가능성이 거론됐다. 최고위원 선거가 당원 한 명이 후보 2명을 선택하는 방식인 만큼 특정 후보군의 결집력이 순위에 영향을 미칠 수 있다는 것이다.
예비경선 때부터 친청계 후보 3명이 모두 본선에 진출하자 정 후보 지지층의 조직력이 강하다는 평가가 나왔다. 당시 민주당 한 의원도 “이성윤, 최민희 후보에 한민수 후보까지 모두 당선된 걸 보면 정 후보 지지가 만만치 않다는 방증”이라고 평가했다. 서울·경기에서 세 후보가 다시 1∼3위를 차지하면서 계파별 ‘팀 투표’ 양상이 선명해졌다는 분석이다. 당내에서는 호남에서는 이재명정부 성공과 당정 안정을 중시하는 표심이, 수도권에서는 강한 개혁성을 요구하는 당원 표심이 더 두드러졌다는 해석도 나온다.
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