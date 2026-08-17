자영업이 떠받친 고용… 월급쟁이 4개월째 줄어

상대적으로 안정적인 일자리로 평가받는 ‘임금근로자’가 코로나19 팬데믹 이후 처음으로 4개월 연속 감소한 것으로 나타났다. 지난달 전체 취업자가 10만여명 늘었는데, 자영업자로 대표되는 비임금근로자가 그나마 늘면서 전체 취업자 증가세를 견인한 셈이다. 청년층을 중심으로 ‘고용 없는 성장’의 그늘이 짙어지고 있다.

‘임금근로자’가 코로나19 팬데믹 이후 처음으로 4개월 연속 감소한 것으로 나타났다. 게티이미지뱅크

16일 국가데이터처 국가통계포털과 경제활동인구조사 마이크로데이터 분석 결과, 지난달 임금근로자는 2248만7000명으로 전년 동월과 비교해 1만1000명 줄었다. 임금근로자는 지난 4월 4만3000명 감소를 시작으로 5월 11만5000명, 6월 8만1000명 등 4개월 연속 줄었다.



임금근로자 연속 감소 흐름은 코로나19 팬데믹으로 고용시장 충격이 컸던 2020년 3월~2021년 2월 이후 처음이다. 1982년 7월 관련 통계 작성 이후 임금근로자가 4개월 이상 연속 감소한 것은 외환위기 때인 1998년 1월∼1999년 3월(15개월), 코로나19 팬데믹 시절(12개월), 1993년 1∼4월(4개월)에 이어 이번이 네 번째다.



7월 기준 임금근로자 증감을 산업별로 보면 전문·과학·기술 서비스(-8만6000명)에서 감소폭이 컸다. 이 부문은 연구개발업, 건축 엔지니어링을 비롯해 변호사·회계사 등 전문 법무·회계 서비스 등 ‘전문직’ 영역을 주로 포함한다. 인공지능(AI) 도입에 따른 일자리 대체 영향이 배경으로 분석된다. 그 뒤로 도매 및 소매업(-7만2000명), 건설업(-7만1000명), 협회 및 단체 개인서비스업(-4만4000명), 교육서비스업(-2만7000명) 순이었다. 연령별로는 청년층에서 임금근로자가 21만명 감소했지만, 60대에서는 8만7000명 늘었다. 세부적으로 20~24세에서 13만8000명 줄었고, 40~44세(-10만6000명), 청년층 중 핵심 취업 연령층인 25~29세에서 8만7000명 감소했다.

청년층은 ‘AI 고노출’ 업종에서 감소세가 뚜렷했다. 7월 청년층 취업자는 19만1362명 감소했는데, 이 중 정보통신업 취업자가 7만4517명 줄었다. 이는 마이크로데이터로 분석이 가능한 2014년 이후 월간 기준 역대 최대 감소폭이다. 전문, 과학 및 기술서비스업의 청년 취업자 역시 2만3640명 줄었다. 지난해까지만 해도 청년 취업자 수 감소분의 67.5%가 제조업과 숙박·음식업에서 나왔는데, 올해 들어서는 감소폭의 절반 이상이 AI 고노출 업종에 집중되고 있다.



임금근로자 감소는 자영업자·무급가족종사자 등으로 구성된 ‘비임금근로자’가 메웠다. 지난달 전체 취업자 수는 2913만8000명으로 전년 동월보다 10만8000명 늘었다. 취업자 증가폭이 넉 달 만에 두 자릿수로 올라왔지만, 비임금근로자가 증가세를 이끈 것이다. 지난달 비임금근로자는 664만9000명으로 1년 전보다 11만9000명 늘었다. 비임금근로자 중 감소세인 무급가족종사자를 뺀 자영업자는 7월 15만명 늘었다.



통상 임금근로자는 평균적으로 고용보험·산재보험·퇴직급여 등 사회안전망의 적용 범위가 넓고 정기적으로 임금이 지급돼 소득·고용의 안정성이 상대적으로 높다. 반면 비임금근로자는 경기·매출 변동이 소득에 직접 반영되고 사회보험 보호도 상대적으로 취약해 생계 위험에 더 크게 노출된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지