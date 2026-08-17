은행원 급여 전년比 13%↑… 상반기 1인 평균 7150만원 [경제 레이더]

주요 시중은행 직원들이 올해 상반기(6개월) 받은 평균 급여가 7150만원으로 13년 만에 최고 상승률을 보였다. 이는 반도체 수출 호조로 역대급 실적을 거둔 삼성전자(6300만원)보다도 많은 액수다.



16일 금융권에 따르면 올해 상반기 4대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리)의 직원 1인당 평균 급여는 7150만원으로 집계됐다. 이는 각 은행이 반기보고서를 통해 공시한 1인당 평균 급여액을 단순 평균 계산해 구한 수치다. NH농협은행은 비상장 특수은행으로 직원 급여를 공개하지 않았다.

4대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리). 뉴시스

이들 은행 직원 평균 급여는 지난해 상반기(6350만원) 대비 12.6% 늘어나, 20.9% 뛰었던 2013년 이후 상반기 기준 13년 만에 최고를 기록했다. 남성 직원은 평균 급여가 8100만원으로 여성 직원(6400만원)보다 26.6% 많았다. 하반기에도 비슷한 정도를 받는다면 올해 4대 은행 직원 평균 연봉은 1억4000만원을 넘게 된다.



은행원 급여는 반도체 수출 호조로 역대급 실적을 거둔 삼성전자(6300만원)보다 850만원 많았다. 자사주 주가 상승 등으로 올해 급여가 대폭 늘어난 SK하이닉스(1억4400만원)보다는 적었다.



은행별로 신한은행이 7500만원으로 가장 많았고 상승률(21%)도 최고였다. 우리은행(7100만원)과 하나은행(7100만원)도 각각 지난해 동기보다 14.5%, 4.4%씩 늘면서 7000만원을 넘어섰다. KB국민은행은 6900만원으로 11.3% 늘었다.



희망퇴직한 직원 일부는 10억원 안팎의 보수를 챙겼다. 하나은행은 상반기 관리자직에서 퇴직한 5명에게 11억원 안팎의 보수를 지급했다고 공시했다. 이들은 급여와 상여는 각각 3000만원 안팎에 그쳤지만 퇴직 소득은 모두 10억원이 넘었다.



신한은행은 지점장 및 부서장대우 직급에서 퇴직한 4명에게 각각 9억8400만∼10억5500만원을 지급했다. 이 중 특별 퇴직금이 5억원 안팎이다. 우리은행도 부장대우 직급에 있던 희망 퇴직자 5명에게 각각 9억4500만∼10억4000만원을 지급했고 KB국민은행도 희망 퇴직자 5명 보수가 모두 9억원대를 기록했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지