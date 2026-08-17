테슬라·BYD 돌풍… 흔들리는 수입차 구도

국내 수입차 시장에서 렉서스와 볼보, 아우디가 연간 판매 1만대 돌파를 앞두고 중상위권 순위 경쟁을 벌이고 있다. 테슬라에 이어 중국 BYD까지 빠르게 판매를 늘리면서 기존 수입차 브랜드 간 경쟁도 한층 치열해지는 모습이다.

테슬라. AFP연합뉴스

16일 한국수입자동차협회(KAIDA)에 따르면 올해 누적 판매량은 렉서스 9293대, 볼보 8428대, 아우디 8272대로 집계됐다. 세 브랜드 모두 전년보다 판매가 늘며 5위권을 놓고 접전을 이어가고 있다.



가장 앞선 렉서스는 전년 동기 대비 3.7% 증가했다. 대표 세단 ES 판매는 3081대로 17.9% 줄었지만 스포츠유틸리티차량(SUV)이 빈자리를 메웠다. NX는 3294대로 18.4% 늘었고 RX도 1607대로 26.3% 증가했다. UX 역시 657대가 팔리며 성장세를 보였다.



볼보는 전년보다 8.3% 늘어난 판매량을 기록했다. 올해 가격을 낮춘 소형 전기 SUV EX30이 1381대 판매돼 전년 대비 40.9% 증가했고, EX30 크로스컨트리(CC)도 623대가 팔렸다. 볼보는 대형 전기 세단 ES90과 전기 SUV EX90을 추가하며 전동화 라인업 확대에 속도를 내고 있다.



아우디는 세 브랜드 중 증가폭이 가장 컸다. 올해 판매량이 전년 동기 대비 34.1% 늘었다. A6가 1489대로 39.6% 증가했고, Q5는 1399대가 팔리며 621.1% 급증했다. 전기차 Q4 e-트론도 1499대를 기록하며 판매 확대를 뒷받침했다.



수입차 시장에선 기존 순위 구도가 흔들리고 있다. 테슬라는 올해 2월부터 7월까지 6개월 연속 월간 판매 1위를 차지했고, BMW와 메르세데스-벤츠가 뒤를 잇고 있다. 여기에 국내 진출 1년 차인 BYD가 올해 7개월 동안 1만4521대를 판매하며 단숨에 4위권으로 올라섰다.

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