여의도서 19일 ‘빅뱅 데뷔 20돌 이벤트’

서울을 대표하는 한강이 전 세계 K팝 팬들이 주목하는 글로벌 문화·관광 무대로 거듭난다.



서울시는 19일 오후 8시 여의도 한강공원 물빛무대 일대에서 빅뱅의 데뷔 20주년을 기념하는 팬 이벤트 ‘쿠팡플레이와 함께하는 빅뱅 20주년 × 한강 콜라보레이션’ 행사가 무료로 열린다고 16일 밝혔다.



이날 행사에는 현장 관람객들의 몰입도를 높이기 위해 물빛무대 인근 수상에 대형 발광다이오드(LED) 전광판을 탑재한 배를 띄우고, 둔치의 너른 들판에도 대형 LED 스크린을 설치할 예정이다. 반포한강공원의 명물이자 기네스 세계기록에 등재된 세계에서 가장 긴 교량분수인 ‘달빛무지개분수’에서 행사 전 일주일 및 행사 당일 빅뱅의 음악과 함께 분수쇼를 가동해 관람객들의 색다른 볼거리를 선사한다.



시에 따르면 지난해 5월 반포한강공원 잠수교에서 열린 ‘세븐틴 10주년 기념행사’, 올 3월 여의도 한강공원에서 진행된 ‘BTS LOVESONG LOUNGE’(러브 송 라운지)와 ‘Spotify(스포티파이) × BTS’ 행사에 이어 이번 빅뱅 20주년 행사까지 한강에서 개최된다. 시는 이 같은 행사로 인해 국내외 관람객들의 한강 체류 시간이 늘어나면서 인근 음식점과 상점 등 골목상권의 소비도 함께 촉진되는 등 서울시 야간경제 활성화에도 기여할 것으로 전망했다.



박진영 시 미래한강본부장은 “세계적인 K팝 콘텐츠와 한강의 아름다운 자연·수변 공간이 만나 서울을 찾는 국내외 관광객들에게 특별한 경험을 선사할 것”이라며 “서울시는 앞으로도 한강을 전 세계인이 찾고 싶어 하는 매력적인 K컬처 명소이자 글로벌 문화관광도시 서울을 대표하는 공간으로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.

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