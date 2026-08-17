[재미로 보는 오늘의 운세] 8월 17일 (월요일) 66년생, 잃는 게 있으면 얻는 것도 있다

96년생: 집안 사람들이 불화하기 쉬운 시점이다. 84년생: 신불자는 해결방안이 나타난다. 72년생: 시기와 질투로 재주와 능력이 반감될 수 있다. 60년생: 직장인은 일의 책임소재 때문에 난감해질 수 있다. 48년생: 강자에게는 정도로 약자에게는 유연하게 처신하라. 36년생: 잘난 사람, 못난 사람 모두 배울 점이 있다.

97년생: 진전되기 힘들어 우왕좌왕 한다. 85년생: 새로운 사람과의 만남이 있다. 73년생: 솔직한 것이 속이는 것보다 훨씬 좋다. 61년생: 오르막보다 내리막이 더 위험하다. 49년생: 자신의 입장을 충분히 납득시키는 것은 어렵다. 37년생: 물통에 물이 가득한데 계속 부으니 안타깝다.

98년생: 가만히 앉아서 모든 것을 처리하려 말아라. 86년생: 금전거래에 정신적 고통이 온다. 74년생: 자신의 능력을 가치있게 여기고 노력하라. 62년생: 경제적으로 안정되고 있으니 실망할 필요는 없다. 50년생: 불행은 연이어 다가오니 기선을 제압해라. 38년생: 무심한 자식들 때문에 마음 상할 수 있다.

99년생: 정당하게 이기는 것을 목적으로 해라. 87년생: 돈에 쫓기는 여성은 점차 풀린다. 75년생: 고민있는 인간관계를 끌어안을 필요는 없다. 63년생: 거리를 두는 것도 나쁘지만 지나친 겸손도 안좋다. 51년생: 자기가 하는 일에 자부심과 보람을 느껴라. 39년생: 다른 곳으로 움직이려 애쓰니 힘든 게 당연하다.

00년생: 윤리적인 측면도 중히 생각하라. 88년생: 준비하지 않으면 성공 할수 없다. 76년생: 외국어를 능통하게 구사하는 것은 유익하다. 64년생: 과감한 돌진을 멈추고 깊이 사고하라. 52년생: 타협이 이루어지지 않거나 불신감이 생길 수 있다. 40년생: 재물이 들어올 수 있지만 독식하는 일은 피하라. 28년생: 고정관념에 얽매이지 말고 새로움을 찾아라.

01년생: 침묵이 때론 신뢰를 줄 수도 있다. 89년생: 멀리서 인척간에 좋은 소식이 온다. 77년생: 윗사람과의 대면에서 당당한 척이라도 해라. 65년생: 편중된 사고방식은 피하고 적극성이 운을 상승시킨다. 53년생: 강하게 부딪칠수록 저항이 세질 수 있다. 41년생: 고마움을 표시하고 머리를 조아리면 길하다. 29년생: 한우물만 집중적으로 파고 들어가라.

02년생: 일을 무리하게 벌이면 감당하기 어렵다. 90년생: 새로운 것만 지나치게 추구말라. 78년생: 기혼자는 집안에 경사가 생길 수 있다. 66년생: 잃는 게 있으면 얻는 것도 있다. 54년생: 충동구매로 소비가 과할 수 있으니 외출을 삼가라. 42년생: 욕심을 자제하고 충분한 휴식을 취해라. 30년생: 늘 패기 있는 마음자세가 운을 가져온다.

03년생: 잔머리는 자제해야 이익이 온다. 91년생: 바라던 이상형의 이성이 나타난다. 79년생: 복잡하다고 생각할수록 점점 힘들어진다. 67년생: 기회를 포착하면 민첩하게 집중력을 발휘하라. 55년생: 발 빠른 움직임을 보인다면 성과를 거둘 수 있다. 43년생: 나중에 후회할 바에는 안전한 쪽을 선택하라. 31년생: 내가 아니면 안 된다는 사고방식은 버려라.

04년생: 책임을 완수하고 즐겨야 한다. 92년생: 전문분야에 더욱 노력하면 좋은 성과를 얻는다. 80년생: 지나친 의심은 자신을 불행하게 만든다. 68년생: 자신에 대한 과소평가는 과대평가보다 나쁘다. 56년생: 단판승부에 강하면 힘을 한곳으로 집중시켜라. 44년생: 작은 마찰은 먼저 양보하고 마무리해라. 32년생: 삼자의 개입으로 계약이 백지화될 수 있다.

05년생: 마음먹은 대로 추진해도 무난하다. 83년생: 유흥비 오락비의 출비를 줄이자. 81년생: 해야할 일이 많지만 좋은 결과가 예상된다. 69년생: 사적인 관계를 돈독히 하는 데도 힘을 써라. 57년생: 상상만으로 일을 벌이면 결과가 좋지 않다. 45년생: 심심풀이로 하는 일이 습관이 될 수도 있다. 33년생: 주는 사람과 받는 사람을 명확히 구분하라.

06년생: 인생을 극복하는 것은 자신의 몫이다. 84년생: 연인간에 서로의 마음이 다르다. 82년생: 자신을 향상시키기 위해 무엇을 할지 고민해라. 70년생: 손익 계산만 하다가는 아무 것도 얻지 못한다. 58년생: 모든 일에는 원인이 있으니 근원을 분석해 보라. 46년생: 집안에 우환이 발생할 가능성이 있다. 34년생: 누군가를 사랑하는 것은 쉬운 일이 아니다.

95년생: 현재에 보이지 않는 벽을 분석하자. 83년생: 한사람을 만나지만 시기적으로 이른 느낌이다. 71년생: 타인의 이익을 먼저 생각하면 길하다. 59년생: 심신이 피곤할 때는 안식처를 찾아가서 쉬어라. 47년생: 기대하지 않은 재물을 얻지만 욕심을 금물. 35년생: 물리적인 방법으로 마음을 쟁취하지 말아라.

백운철학원

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