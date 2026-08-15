광복절 연휴 부모님댁 방문해 손 잡아보세요…악수 세기로 확인하는 노쇠 신호

사진은 구글 인공지능(AI) 제미나이가 생성한 가상 이미지.

질병관리청이 최근 발표한 노인 근감소증 분석 자료에 따르면 악력이 저하된 노인의 85%가 근감소증을 함께 겪고 있는 것으로 확인되었다. 다가오는 명절이나 이번 광복절 연휴에 부모님을 만난다면 전문적인 악력계가 없어도 맞잡은 손의 악수 세기를 통해 근력 변화와 건강 상태를 가늠할 수 있다는 것이 질병관리청의 설명이다.

◆ 80세 이상 초고령층 4명 중 1명은 근감소증

15일 질병청에 따르면 근감소증은 나이가 들면서 근육의 양과 근력이 동시에 줄어드는 질환이다.

이는 단순한 노화 현상이 아니라 낙상과 골절 위험을 크게 높이고 혼자서 일상생활을 유지하는 능력을 떨어뜨리는 주요 원인이다.

연령별 유병률은 나이가 들수록 급격히 상승하는 인과관계를 보인다. 65세부터 69세 사이의 유병률은 4.4% 수준이다.

이후 70세부터 74세는 7.5%로 증가하고 75세부터 79세는 9.4%로 높아진다. 특히 80세 이상에서는 유병률이 26.9%로 크게 뛰어오른다.

80세 이상 초고령층 4명 중 1명이 근감소증을 앓고 있는 셈이다.

성별에 따른 근감소증 발병 추이는 70대를 기점으로 역전된다. 65세부터 69세 연령대에서는 여성의 유병률이 5.8%로 남성의 2.6%보다 두 배 이상 높다.

하지만 70대부터는 남성의 발병률이 여성의 발병률을 앞지르는 현상이 나타난다.

◆ 남성 28kg 여성 18kg 미만이면 악력 저하

악력은 전문 악력계를 이용해 양손이나 한 손을 두 차례 측정하여 가장 크게 나온 값을 기준으로 삼는다.

측정값이 남성은 28kg, 여성은 18kg에 도달하지 못하면 악력 저하 상태로 분류한다.

집에 악력계가 구비되어 있지 않다면 일상적인 동작으로 근력 변화를 가늠할 수 있다.

부모님과 악수할 때의 손아귀 힘, 꽉 닫힌 페트병 뚜껑을 여는 모습, 물에 젖은 수건을 비틀어 짜는 동작이 대표적인 확인 방법이다.

지난해와 비교했을 때 손의 힘이 눈에 띄게 약해졌는지 관찰하는 것이 중요한 판단 기준이 된다.

◆ 악력 저하군에서 우울장애 및 저작 불편 위험 증가

악력이 떨어진 노인에게서는 근력 감소뿐만 아니라 다른 건강 이상 신호가 동반되어 나타났다. 신체적 노쇠가 정신적, 기능적 저하를 유발하는 인과관계가 확인된 것이다.

65세부터 74세 사이의 전기 고령층을 분석한 결과 악력 저하군의 우울장애 유병률은 14.3%에 달했다.

이는 정상군의 유병률인 2.0%와 비교할 때 7배 이상 높은 수치다. 음식을 씹는 데 불편을 호소하는 비율 역시 악력 저하군이 37.7%로 정상군의 24.1%보다 높게 나타났다.

75세 이상 후기 고령층에서는 걷기 운동 실천율과 저작 기능에서 뚜렷한 차이가 벌어졌다. 걷기 운동을 전혀 하지 않는 비율은 악력 저하군이 64.4%였고 정상군은 54.1%였다.

음식을 씹는 저작 불편을 호소한 비율도 악력 저하군이 42.0%로 정상군의 32.6%를 웃돌았다.

박기수 경상국립대 의과대학 교수는 “악력 저하는 근감소증을 비롯한 다양한 노쇠 위험요인이 함께 나타나고 있음을 보여주는 중요한 신호”라고 설명했다.

근감소증은 2021년 한국표준질병사인분류에 공식 질병으로 등재된 위험 질환이다.

세계보건기구 등의 역학 통계에 따르면 근감소증 환자는 정상인에 비해 낙상 위험이 2배 이상 높고, 입원 기간과 사망률 역시 유의미하게 증가한다.

노년기에는 근육의 양을 늘리는 단백질 합성 능력이 떨어지기 때문에, 근육의 기능인 악력이 전반적인 건강 수명과 신체 노쇠 징후를 가장 직관적으로 예측하는데 활용된다.

◆ 유산소 근력 운동과 영양 관리로 노쇠 예방

노쇠는 나이가 들면서 외부 스트레스에 대응하는 몸의 회복력이 크게 떨어지는 상태를 의미한다.

의도하지 않은 급격한 체중 감소, 만성적인 피로감, 신체활동량의 뚜렷한 저하, 걷는 속도의 감소, 근력의 저하가 동시다발적으로 나타나는 것이 특징이다.

질병관리청은 이러한 노쇠를 예방하고 관리하기 위해 복합적인 생활 습관 교정을 제시했다.

금연과 절주를 실천하고, 걷기 같은 유산소 운동과 근력 운동을 반드시 병행해야 한다.

또 단백질 섭취를 보강한 규칙적인 식단을 유지하고 주변 사람들과 활발한 사회적 관계를 맺는 것도 중요하다.

음식을 씹는 데 불편함이 발생했다면 방치하지 말고 즉각적인 치과 진료와 영양 관리를 함께 받아야 한다.

임승관 질병관리청장은 “노쇠는 서서히 진행되지만 조기에 발견하고 관리하면 건강한 노년을 유지하는 데 큰 도움이 된다”며 “부모님을 뵐 때마다 손을 맞잡으며 악력의 변화를 살펴보고 식사나 활동량, 기분 변화에도 관심을 기울이는 작은 실천이 필요하다”고 밝혔다.

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