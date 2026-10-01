5년 만에 68억 빌딩 대박 터뜨린 악뮤 이찬혁의 부동산 성공 공식

오디션 무대 구석에서 동생의 화음에 밀려 변방을 맴돌던 소년은 없었다. 대신 2014년 우승이라는 왕좌를 거머쥐며 등장한 악뮤 이찬혁은 이제 평범한 싱어송라이터를 넘어 자본주의 시장의 허를 찌르는 치밀한 투자자로 거듭났다. 부동산 업계에 따르면 그가 지난 2020년 서울 마포구 홍대입구역 인근 골목에 품에 안은 낡은 꼬마빌딩은, 작년 기준 시세 68억원이라는 거대한 성과표로 돌아왔다. 매입가 47억5000만원에서 시작해 21억원의 시세차익을 기록한 이 파격적인 자산 증식은 대중에게 예술가의 면모 이전에 자신의 감각을 믿고 결단을 내린 창작자의 얼굴을 선명하게 각인시켰다.

무대 위 파격적인 퍼포먼스를 내려놓고 자본 시장의 허를 찌른 창작자의 시선. 아레나코리아 제공

이찬혁의 부동산 취득 과정은 철저하게 역발상에 기반한다. 그가 매입한 건물은 반듯하게 정돈된 대로변이 아니라 안쪽으로 길쭉하게 파고드는 형태의 자루형 토지에 자리 잡고 있었다. 일반적인 기준에서 활용도가 떨어진다는 치명적인 약점은 역설적으로 주변 시세보다 20% 저렴하게 건물을 품에 안는 결정적 명분이 되었다. 홍대입구역에서 도보 3분 거리라는 입지적 본질을 정확히 꿰뚫어 본 채, 그는 약 18억원의 대출과 부대비용을 포함해 총 매입원가 약 50억원을 투입했다.

특히 홍대 상권이 지닌 고유의 특성과 유동 인구의 흐름을 분석해 보면 그의 선택이 얼마나 전략적이었는지 명확해진다. 그는 대형 프랜차이즈가 장악한 대로변의 높은 임대료 리스크를 피하고, 개성 있는 소상공인과 문화예술인들이 모여드는 이면 가로수길의 잠재력을 정확히 포착했다. 노후된 건물을 무조건 철거하는 대신 기존 골목의 결을 살리면서도 상업적 효용을 극대화하는 방식은, 트렌드의 변화에 민감한 홍대 상권에서 장기적인 자산 가치를 방어하는 핵심 요인으로 작용했다.

주변 시세보다 20% 낮은 가격에 건물을 품에 안게 만든 마포구 홍대 이면 골목의 실제 현장. 네이버부동산

자산의 규모보다 흥미로운 지점은 공간을 다루는 방식이다. 지하 1층부터 지상 4층 규모의 이 꼬마빌딩에서 이찬혁은 임대료를 수취하는 것에 만족하지 않았다. 지하 1층과 지상 1층 공간을 직접 활용해 기획 전시 공간인 ‘영감의 샘터’를 운영하며 문화 콘텐츠 생산자로서의 확장성을 입증했다. 단순히 건물을 소유하는 경제 주체에 머무르지 않고, 지역 문화 예술계와 직접 소통하며 공간에 생명력을 불어넣는 문화적 생산자로 자리 잡은 셈이다. 정규 음악 교육을 단 한 번도 받지 않은 채 독창적인 멜로디를 직조해 내던 그가, 부동산 시장에서도 남들이 보지 못하는 이면의 가치를 발굴해 낸 과정과 정확히 일치한다.

이러한 부동산 투자의 밑바탕에는 본업인 음악에서 구축한 탄탄한 현금 창출력이 자리 잡고 있다. 데뷔 이후 발표한 모든 곡의 작사, 작곡, 프로듀싱을 도맡아 온 그는 매년 막대한 저작권료 수입을 올리는 것으로 알려졌다. 2019년 1월에는 한국음악저작권협회 정회원으로 승격되며 아티스트로서의 경제적 기반을 다졌다. 어린 나이에 데뷔해 예술가로서 수많은 평가와 마주하며 겪어낸 슬럼프 속에서, 그는 자신만의 독보적인 음악 세계를 고수하며 묵직한 현금 흐름을 만들어냈다. 탄탄한 수입원에서 비롯된 강력한 자금력은 불확실한 시장 상황 속에서 과감한 부동산 투자 결정을 내릴 수 있는 단단한 동력이었다.

단순한 임대 수익을 넘어 지역 예술계와의 소통 공간으로 재탄생한 건물 내부의 단면. 이찬혁 SNS

1996년생인 그는 2014년 데뷔 이후 단 한 번도 악뮤의 작사, 작곡, 프로듀싱 역할을 내려놓은 적이 없다. 16세의 나이에 일상적인 단어와 공상을 엮어내며 곡을 찍어내듯 완성했던 창작의 속도는, 군 복무 시절 해병대 군가인 ‘해병 승전가’를 작곡해 정식 군가로 채택시키는 이력으로 이어졌다. 세상이 기억하는 그의 기행이나 파격적인 퍼포먼스는 일종의 유희가 아니라, 슬럼프를 돌파하고 자신만의 예술 세계를 지켜내기 위한 치열한 루틴의 부산물에 가깝다.

대중의 스포트라이트 뒤에서 그의 행보는 언제나 명확한 결과물로 증명되어 왔다. YG엔터테인먼트를 거쳐 자신만의 레이블을 다지는 과정에서도 그는 철저한 절제력을 유지하며 타협 없는 음악적 소신을 밀고 나갔다. 총 매입원가 50억원 규모의 빌딩에서 거둔 43%에 달하는 투자 수익률은 묵묵하게 쌓아 올린 실질적인 성과가 어떻게 거대한 자산으로 환원되는지 보여주는 교과서적인 지표다.

거대한 자산 성과를 완성하기까지 단 한 순간도 흔들리지 않았던 13년 차 뮤지션의 기록. 이찬혁 SNS

예술가와 자본가의 경계는 언제나 모호하지만, 이찬혁은 그 모호함을 실력과 성취로 격파해 냈다. 24세의 나이에 과감하게 체결한 계약서 한 장은 꼬마빌딩의 매입을 넘어, 시대의 흐름을 꿰뚫는 감각과 주체적인 삶의 방식을 보여주는 증거가 되었다. 화려한 타이틀 뒤에 숨지 않고 덜 완벽한 조건 속에서 본질적인 가치를 건져 올리는 태도. 결국 스스로의 결핍을 성실함으로 채워 넣는 자의 몫이 무엇인지, 그는 68억원이라는 숫자로 확인시켜 주고 있다.

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