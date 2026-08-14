“공공·행정기관 이전, 서울에 남는 곳 없도록…혁신도시 이전이 원칙”

정부가 올해 하반기 2차 공공 및 행정기관 이전을 본격 추진을 앞둔 가운데 “서울에 잔류하는 것이 없도록 모든 기관이 내려가는 것을 원칙”으로 준비한다고 밝혔다.

김윤덕 국토교통부 장관은 14일 오전 정부세종청사에서 진행한 기자간담회에서 취재진 질문에 이같이 답했다.

14일 김 장관이 기자간담회에서 취재진 질문에 답하고 있다. 국토부 제공

김 장관은 “아주 특별한 예외를 제외하고는 혁신도시 이전이 원칙”이라고 짚었다. 그는 “(지역을) 나눠주는 방식으로 절대 하지 않을 것”이라며 “집중과 집적 방식을 택할 것이다. 예외는 없다”고 못을 박았다.

그는 “공공기관 하나만 (한 지역에) 이전하는 게 아니라 앵커기관, 연구기관, 기타 부대기관이 함께 이전해 이전 효과를 낼 수 있도록 균형감 있게 진행하는 것을 원칙으로 할 것”이라고 덧붙였다.

어떤 기관을 내려보낼 것인지에 대해서는 “특별한 사정이 없는 한 서울에 남는 것이 제로가 되도록, 잔류를 최소화하는 것에 도전하라”는 대통령 지시를 전했다.

그는 “공정하게 하겠다”면서도, 구체적인 발표 시기는 언급하지 않았다. 이와 관련 “공청회도 해야 하고 관련 행정절차도 필요하다. 노조 등과도 논의할 시기가 필요하기 때문에 특정 시기를 언급하기 어렵다”고 덧붙였다.

김 장관은 이와 관련 “핵심은 균형 성장이자 지방주도 성장”이라며 “수도권 집중이 아닌 지방과 수도권 균형을 맞춰 균형성장을 함께 이룰 수 있는 방향으로 가고 있다”고 말했다.

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