곰팡이가 만든 달콤한 기적… 오스트리아 스위트 와인의 비밀 [최현태 기자의 와인홀릭]

<‘알프스 숨은 보석’ 오스트리아 와인 매력탐구 ⑤주요 산지/부르겐란트>

유럽서 가장 큰 스텝 호수 품은 산지

짙은 물안개 덕분 귀부균 감염 잘돼

세계적 수준의 스위트 와인 탄생

블라우프랜키쉬 품종 성지로도 명성

오스트리아 와인을 즐기는 사람들. 오스트리아와인마케팅보드

오스트리아 와인산지.

오스트리아 최동단, 헝가리와 긴 국경을 맞대고 있는 부르겐란트(Burgenland·1만1538ha)의 심장에는 유럽에서 가장 큰 스텝 호수인 노이지들러 호수가 자리하고 있습니다. 얕고 광활한 이 호수 하나가 부르겐란트 와인의 운명을 통째로 결정짓는다고 해도 과언이 아닙니다. 2005년 미텔부르겐란트 DAC를 시작으로 라이타베르크·아이젠베르크·노이지들러제가 차례로 DAC 지위를 얻었고, 2018년 로잘리아, 2020년 루스터 아우스브루흐까지 더해지며 부르겐란트의 DAC 가족이 비로소 완성됐습니다. 세부 산지는 모두 6개로 노이지들러제와 미텔부르겐란트가 규모와 상징성 면에서 단연 핵심으로 꼽힙니다. 노이지들러제가 파워풀한 레드와 세계적 수준의 스위트 와인을 함께 품은 최대 산지라면, 미텔부르겐란트는 오스트리아 레드 와인의 정수를 보여주는 상징적인 산지입니다.

노이지들러제.

▶노이지들러제(Neusiedlersee·6000ha)

판노니아 기후대의 중심부에 자리 잡고 있어 여름은 덥고 건조하며 강수량은 적당합니다. 노이지들러제 호수는 넓이가 315㎢로 유럽에서 가장 큰 스텝 호수로 꼽히지만, 정작 깊이는 평균 1m의 얕은 물웅덩이에 가깝습니다. 이 호수와 주변 문화경관은 2001년 유네스코 세계유산으로 지정될 만큼 독특한 생태를 자랑합니다. 얕은 수심 덕분에 낮 동안 빠르게 데워진 물은 밤이 되어도 열기를 서서히 내뿜으며 주변 공기를 데웁니다. 덕분에 노이지들러제는 오스트리아에서 가장 따뜻한 산지로 꼽히며 연간 일조시간이 무려 2000시간에 달합니다. 가을이 찾아오면 이 호수는 전혀 다른 얼굴을 꺼내 듭니다. 짙은 물안개가 호수 주변을 뒤덮고 습도가 급격히 치솟으면서 포도 껍질에 귀부균(보트리티스)이 내려앉기 시작합니다. 한 산지 안에서 파워풀한 레드 와인과 세계적 수준의 스위트 와인이 동시에 태어나는 배경입니다.

노이지들러제 위치.

토양은 뢰스(황토)와 흑토, 자갈과 모래가 뒤섞여 있으며, 특히 파른도르프(Parndorf) 평원은 홍적세 시대 도나우강이 여러 층으로 쌓아 올린 두터운 자갈 테라스로 이뤄져 있습니다. 물 빠짐이 뛰어난 이 자갈밭이야말로 오스트리아 대표 적포도 품종인 츠바이겔트(Zweigelt)에게는 더할 나위 없는 안식처입니다. 노이지들러제 포도밭 6000ha중 츠바이겔트가 1400ha에 닳바니다. 츠바이겔트로 만드는 드라이한 노이지들러제 와인은 과일 풍미가 풍부하고 스파이시하며 조화로운 스타일입니다. 향에서는 특징적인 체리 향이 먼저 느껴지고, 그 아래로 검은 베리류와 은은한 허브 향이 이어지비다. 레드 노이지들러제 리저브에서는 츠바이겔트가 더욱 다층적이고 응축된 스타일로 표현됩니다. 블랙체리와 블랙베리에서 엘더베리까지 이어지는 뚜렷한 향의 스펙트럼을 보여주며, 여기에 스파이스와 미네랄 풍미가 더해집니다. 이 와인들은 1년 이상 숙성한 뒤에야 시장에 출시되며, 장기 숙성 잠재력도 뛰어납니다.

한편 호수 남동쪽 제빙클(Seewinkel)의 세 마을 일미츠(Illmitz), 아페틀론(Apetlon), 포더스도르프(Podersdorf) 일대는 호숫가에 흩어진 자잘한 소금 웅덩이들이 국지적으로 습기를 뿜어내면서 해마다 안정적으로 귀부균이 발생해, 벨쉬리슬링(Welschriesling) 같은 화이트 품종으로 짙고 농밀한 보트리티스 스위트 와인을 만들어내는 요람 역할을 합니다.

노이지들러제 세부 지도.

노이지들러제는 DAC는 처음에는 츠바이겔트 레드에 한정된 원산지 명칭이었으나, 2020년부터 규정이 확대돼 슈페트레제·아우스레제 등급의 스위트 화이트도 노이지들러제 DAC로 표기할 수 있게 됐습니다. 리저브 등급 레드는 츠바이겔트를 최소 85% 채워야 하고 나머지 최대 15%만 블라우프랜키쉬, 생 로랑 같은 오스트리아 토착 품종으로 블렌딩할 수 있습니다. 하지만 대부분 100% 단일 품종으로 빚어집니다. 베렌아우스레제·트로켄베렌아우스레제급 스위트 와인은 노이지들러제 DAC 리저브로 표기합니다. 이 경우에 한해 포도가 일미츠, 아페틀론, 포더스도르프 세 마을에서 났다면 ‘제빙클’을 스위트 와인 레이블에만 추가로 올릴 수 있습니다.

노이지들러제 와인 페어링 메뉴 전통 오븐 거위 구이 요리 마르티니간슬.

풍부한 과실 풍미를 지닌 노이지들러제 와인은 구운 소고기 요리나 전통 오븐 거위 구이 요리 마르티니간슬(Martinigansl)과 잘 어울립니다. 이 요리는 매년 11월 11일 성 마르틴의 날(Martinstag)을 전후로 가을철 오스트리아 전역의 레스토랑과 가정에서 즐겨 먹는 대표적인 시즌 축제 음식입니다.리저브 와인은 푹 익힌 사냥육 요리나 풍미가 강한 소고기 요리와도 훌륭하게 조화를 이룹니다.

미텔부르겐란트

▶미텔부르겐란트(Mittelburgenland·2026ha)

헝가리 국경까지 차로 20분 남짓, 빽빽한 숲으로 뒤덮인 언덕 하나를 넘어서면 완전히 다른 세상이 펼쳐집니다. 이곳이 바로 오스트리아 레드 와인의 진짜 심장부로, 블라우프랜키쉬(Blaufränkisch) 품종의 땅이라는 뜻에서 ‘블라우프랜키쉬란트(Blaufränkischland)’로 불립니다.

북쪽의 외덴부르크(Ödenburg) 산맥, 서쪽의 부클리게 벨트(Bucklige Welt), 남쪽의 귄저 베르크란트(Günser Bergland)까지 세 산줄기가 병풍처럼 둘러싸 찬바람을 막아주는 반면, 동쪽만큼은 활짝 열려 있어 판노니아(Pannonian) 저지대의 따뜻하고 건조한 바람이 거침없이 밀려듭니다. 연간 일조일수가 300일을 넘고 강수량은 600㎜에 불과한 이 조건이야말로 블라우프랜키쉬가 꿈꾸는 최적의 환경입니다.

미텔부르겐란트 위치.

토양은 뿌리를 깊이 붙잡고 수분을 오래 저장하는 두툼한 양토(로암)가 지배적이어서, 이 힘 있는 흙에서 자란 와인은 자연스레 단단한 골격을 갖추게 됩니다. 언덕 위쪽으로 올라가면 편마암과 결정질 편암이 섞여 들고, 아래쪽 낮은 지대에는 군데군데 석회암이 얼굴을 내밀어 같은 산지 안에서도 밭마다 전혀 다른 개성이 드러납니다.

전체 포도밭의 92%가 레드 품종이고 화이트는 겨우 8%에 불과할 만큼 이 산지는 철저히 레드, 그중에서도 블라우프랜키쉬 한 품종에 특화되어 있습니다. 나머지 자리는 츠바이겔트와 카베르네 소비뇽, 메를로가 채웁니다. 켈트족과 로마인이 이미 이 땅에 포도나무를 심었고, 중세에는 부르고뉴에서 건너온 시토회 수도사들이 블라우프랜키쉬를 들여왔다는 이야기가 전해질 만큼 재배 역사도 유서 깊습니다. 도이치크로이츠(Deutschkreutz)·호리촌(Horitschon)·네켄마르크트·루츠만스부르크(Lutzmannsburg) 이 네 마을이 산지의 심장부를 이룹니다.

미텔부르겐란트 세부 지도.

이곳에서 생산하는 블라우프랜키쉬 와인은 영할때는 야생 베리류의 특징적인 스파이시하고 매우 풍부한 과일 향을 뿜어낸다. 구조감과 개성이 뚜렷하며, 적절하게 숙성하면 더욱 다층적이고 부드러운 풍미를 보여줍니다. 와인은 짙은 색과 단단한 탄닌, 블랙베리·자두 같은 검은 과실 향에 은은한 스파이스가 더해지는 스타일로 완성되며, 숙성 잠재력이 뛰어나 최상급 와인은 20년 넘게 병 속에서 진화합니다. 흥미로운 사실 하나는, 오스트리아 연방포도재배청(Bundesamt für Weinbau·BAWB)이 이 산지 와인 성분을 분석한 결과 항산화 물질로 유명한 레스베라트롤 함량이 유난히 높게 나왔다는 점인데, 미네랄과 향미 성분 데이터만으로도 이 와인이 미텔부르겐란트 포도로 만들었는지 판별할 수 있을 정도라고 합니다.

미텔부르겐란트 페어링 메뉴 오스트리아 전통적인 송아지 간 구이 요리인 게뢰스테테 칼프스레버(Geröstete Kalbsleber).

오스트리아 역사상 최초의 레드 와인 전용 DAC 타이틀도 함께 얻었습니다. 미텔부르겐란트 DAC를 달고 출시되는 모든 와인은 무조건 100% 블라우프랜키쉬로만 만들어야 합니다. 기본 등급, 단일 포도밭을 표기하는 리덴(Ried) 등급, 가장 응축된 스타일의 리저브까지 세 등급으로 나뉩니다.

생동감 넘치는 베리류 향을 지닌 미텔부르겐란트 와인은 스테이크, 양갈비, 오스트리아의 전통적인 송아지 간 구이 요리인 게뢰스테테 칼프스레버(Geröstete Kalbsleber) 처럼 풍미가 강한 육류 요리와 어울리며, 특히 섬세하게 구운 사냥육 요리와 좋은 궁합을 보입니다. 또 양파를 곁들인 로스트비프, 진하고 푸짐한 세게디너 굴라시(Szegediner goulash), 전통 오븐 거위 구이 요리 마르티니간슬 처럼 향신료를 사용한 빈 전통 요리와 곁들이면 잊을 수 없는 미식의 세계를 선사합니다.

라이타베르크.

▶라이타베르크(Leithaberg·2875ha)

노이지들러 호수 서쪽, 라이타 산맥 경사면에 자리 잡은 라이타베르크는 부르겐란트에서 가장 서늘하고 우아한 산지로 꼽힙니다. 낮에는 광활한 노이지들러제 호수가 반사하는 따뜻한 햇살을 받아 포도가 완숙되지만, 밤이 되면 산맥을 덮은 빽빽한 숲에서 서늘한 바람이 밀려 내려와 포도밭을 식힙니다. 이 낮과 밤의 반전 덕분에 라이타베르크 와인은 풍부한 과실미를 지니면서도 오스트리아 특유의 날카롭고 신선한 산도, 섬세함, 생동감을 잃지 않습니다.

라이타베르크 위치.

이 산지의 정체성은 결국 흙에서 나옵니다. 현지에서는 이곳 와인을 “돌에 감싸인 과일” 같다고 표현하는데, 그 돌이 바로 두 종류입니다. 약 1500만년 전 고대 바다의 조개껍데기와 산호 가루가 쌓여 만들어진 패각 석회암(shell limestone)은 화이트 와인에 소금기를 머금은 듯한 우아함 개성 짭조름한 미네랄을 불어넣고, 그 아래 깔린 단단한 결정질 편암(Schist)은 와인에 뼈대와 팽팽한 긴장감, 묵직한 구조감 등 골격을 더해줍니다.

라이타베르크는 오스트리아 최초로 화이트와 레드 와인 모두에 DAC 받은 산지입니다. 화이트는 피노 블랑(바이스부르군더), 샤르도네, 그뤼너 펠트리너, 노이부르거 이 네 품종만 허용되며 단일 품종으로 만들거나 이 네 품종을 블렌딩한 퀴베(Cuvée)도 허용됩니다. 오크 풍미가 과하게 도드라지지 않으면서 돌 토양에서 오는 미네랄리티가 살아 있어야 한다는 게 핵심입니다. 레드는 블라우프랜키쉬가 주인공입니다. 최소 85% 이상을 채워야 하고, 나머지 15% 미만만 생 로랑·츠바이겔트 같은 다른 토착 품종을 블렌딩할 수 있지만, 최고급 생산자 대부분은 100% 단일 품종을 고집합니다. 전통적인 큰 오크통 숙성도 필수 요건입니다.

라이타베르크 세부 지도.

등급은 클래식과 리저브로 나뉘며 둘 다 최소 알코올 12.5% 이상을 충족해야 하고, 국가 위원회의 블라인드 테이스팅 패널을 통과해야 정식으로 라이타베르크 DAC를 레이블에 올릴 수 있습니다. 이 과정에서는 지역 특유의 미네랄과 전형성이 느껴지는지, 오크 향이 포도 본연의 과실미를 가리지 않고 우아하게 녹아들었는지를 엄격하게 평가받습니다.

라이타베르그 와인 페어링 메뉴 잔더 레초(Zander auf Letscho).

라이타베르크 화이트 와인은 약간 짭짤하고 풍미 있는 양념, 예를 들어 파프리카를 곁들인 생선이나 가금류 요리와 훌륭하게 어울립니다. 특히 오스트리아에선 노이지들러제 등에서 잡히는 대표적인 선농어 요리 잔더 레초(Zander auf Letscho)와 즐겨 먹습니다. 껍질은 바삭하게, 속살은 촉촉하게 구워냅니다. 레초 생선 밑에 깔린 붉은 채소 요리로 파프리카, 토마토, 양파를 듬뿍 넣고 푹 끓여낸 헝가리·오스트리아식 파프리카 스튜입니다. 매콤달콤하고 감칠맛이 깊어 생선 구이와 아주 잘 어울립니다. 아스파라거스와도 잘 맞는데, 병 숙성을 거친 지역의 우아한 화이트 라이타베르크 와인들이 특히 훌륭한 조화를 보여줍니다. 레드 와인의 미네랄감은 팬에 구운 스테이크, 사슴고기 필레나 라구, 양갈비 랙, 속살이 분홍빛으로 익은 오리 가슴살과 잘 어울립니다.

루스터 아우스브루흐.

▶루스터 아우스브루흐(Ruster Ausbruch·380ha)

노이지들러 호수 서쪽 기슭에 바로 맞닿은 자유도시 루스트(Rust)는 유서 깊은 작은 도시이자, 전 세계에서 가장 고귀한 디저트 와인이 태어나는 무대입니다. 광활하고 얕은 노이지들러 호수에서 가을마다 피어오르는 짙은 습기와 물안개가 호숫가 포도밭을 덮치면서, 포도 껍질에 유익한 곰팡이인 귀부균(보트리티스 시네레아)이 해마다 안정적으로 자라납니다. 귀부균은 포도의 수분을 빨아먹어 알갱이를 건포도처럼 쪼글쪼글하게 만들고, 그 결과 당도와 산미가 극한으로 응축된 포도가 완성됩니다.

이 와인의 역사는 유럽 왕실이 탐냈던 최고급 품목이었다는 사실만으로도 충분히 무게가 느껴집니다. 1524년 헝가리의 마리아(Maria) 여왕은 가짜 루스트 와인의 유통을 막기 위해 진짜 루스트산 와인통에만 왕실 인증 글자 ‘R’을 불도장으로 새길 수 있는 특권을 부여했는데, 이는 유럽 와인 역사상 최초의 ‘원산지 보호’ 개념 중 하나로 꼽힙니다.

루스터 아우스브루흐 위치.

그로부터 약 150년 뒤인 1681년에는 더욱 놀라운 일이 벌어집니다. 루스트 주민들이 황제 레오폴트 1세(Leopold I)에게 현금 6만 굴덴과 함께 루스터 아우스브루흐 와인 500 아이머, 약 3만ℓ에 달하는 양을 바치고, 영주에게서 독립된 황제 직속의 ‘왕실 자유도시’ 타이틀을 공식적으로 사들였습니다. 와인 한 품목의 가치가 도시 하나의 독립을 살 만큼 천문학적이었다는 뜻입니다.

2020년 DAC 획득으로 법적 기준은 한층 더 까다로워졌습니다. 허용 품종은 벨쉬리슬링, 샤르도네, 피노 블랑, 푸르민트, 트라미너 등 루스트 지역에서 인정된 고품질 화이트 품종으로, 단일 품종으로도 블렌딩으로도 만들 수 있습니다. 귀부병에 걸려 완전히 건포도처럼 쪼글쪼글해진 포도알만 장인들이 밭을 몇 번씩 돌며 한 알 한 알 손으로 골라 수확해야 합니다. ‘아우스브루흐(Ausbruch)’라는 산지 이름 자체가 ‘터져 나오다‘‘분출하다’라는 뜻의 독일어에서 유래했으며, 귀부균에 감염되어 당도가 응축된 포도알만 송이에서 하나하나 손으로 골라내는 전통적인 선별 방식을 뜻합니다.

루스터 아우스브루흐 세부 지도.

루스터 아우스브루흐 메뉴 태국식 샐러드 솜탐(Som Tam).

최소 당도 기준도 엄격해, 갓 착즙한 포도즙 무게의 30%가 순수한 당분이어야 합니다. 여기에 재배부터 착즙, 양조, 병입까지 모든 과정이 루스트 시 행정구역 안에서만 이뤄져야 비로소 DAC 타이틀을 얻을 수 있습니다.

이렇게 완성된 와인은 꿀, 말린 살구, 자두, 오렌지 마멀레이드, 그리고 사프란 같은 고급스러운 향신료 향이 층층이 피어오릅니다. 그러면서도 설탕을 들이부은 듯한 텁텁한 단맛이 아니라, 포도 본연의 산도가 잘 살아 있어 입안이 끈적이지 않고 고급스럽고 짜릿하게 마무리됩니다. 수십 년을 거뜬히 버티는 숙성 잠재력도 이 와인의 자랑입니다. 가금류 간 요리, 블루치즈, 매콤한 아시아 요리는 물론, 진한 라구나 스테이크와 잘 어울립니다.

스위트 와인은 태국식 샐러드 솜탐, 매콤한 타이 커리, 탄두리 치킨, 사천식 매운 볶음 요리, 고추장 베이스의 약간 매콤한 한식 요리와 놀라운 시너지를 냅니다. 와인의 높은 천연 당분이 입안의 불타는 매운맛을 부드럽게 감싸 중화해 주고, 와인의 산미가 요리의 이국적인 향신료와 라임 등의 새콤함과 멋지게 어우러집니다.

로잘리아.

▶로잘리아(Rosalia·241ha)

부르겐란트 서쪽 끝, 니더외스터라이히와 경계를 이루는 로잘리아 산맥(Rosalia Mountains)의 동쪽 경사면에 이 작은 산지가 자리 잡고 있습니다. 서쪽의 높은 산줄기가 차가운 바람을 막아주는 동안, 동쪽 판노니아 저지대에서는 따뜻하고 건조한 대륙성 바람이 포도밭을 감싸 안습니다. 낮에는 이 바람 덕분에 포도가 충분히 익고, 밤이 되면 산맥에서 서늘한 공기가 흘러내려와 신선한 산도를 깨끗하게 지켜줍니다.

토양을 파고들면 더 오래된 이야기가 나옵니다. 수천만 년 전 이 자리를 덮고 있던 고대 바다, 테티스해(Tethys Sea)가 물러가며 남긴 젊은 해양 퇴적물, 그러니까 가벼운 모래와 자갈이 지금도 땅속 깊이 깔려 있습니다. 그 위를 두툼한 황토(뢰스)와 영양분 풍부한 갈색토가 덮고 있는데, 이 가볍고 따뜻한 흙 구조 덕분에 포도나무 뿌리가 깊이 파고들며 풍부한 과실 향과 단단한 구조감을 동시에 지닌 와인이 태어납니다.

로잘리아 위치.

로잘리아는 완벽한 레드와 로제 중심의 산지입니다. 블라우프랜키쉬가 지역을 대표하는 품종으로, 짙은 검은 과실 향에 기분 좋은 산도, 그리고 알싸한 스파이스가 매력적으로 어우러집니다. 츠바이겔트는 부드러운 탄닌과 풍부한 체리·베리류 과실미가 살아있는 파워풀한 스타일을 완성합니다.

로잘리아는 2018년 DAC 지위를 얻으며 두 가지 뚜렷한 정체성을 법적으로 보호받게 됐습니다. 하나는 ‘로잘리아 DAC 레드’입니다. 블라우프랜키쉬 또는 츠바이겔트 100% 단일 품종으로만 빚어야 하고, 블렌딩은 허용되지 않습니다. 알코올 도수는 일반 등급 최소 12% 이상, 응축미를 끌어올린 리저브 등급은 최소 13% 이상이며, 오크통 숙성에서 오는 응축감과 잘 익은 붉은·검은 과일 향, 잔당이 거의 없는 드라이한 완성도를 갖춰야 합니다.

로잘리아 세부 지도.

다른 하나는 ‘로잘리아 DAC 로제’입니다. 오스트리아에서 로제 와인 자체를 독립된 고급 DAC 타이틀로 전면에 내세운 매우 드문 사례로, 주로 블라우프랜키쉬나 츠바이겔트를 비롯해 이 지역에서 허용된 품종 하나 이상으로 빚습니다. 신선하고 상큼한 라즈베리 향의 붉은 베리류 캐릭터에 로잘리아 특유의 알싸한 스파이시함이 뒤를 받쳐주는 스타일이며, 레이블에 품종명을 표기하는 것은 금지되어 있고 오직 ‘Rosalia DAC Rosé’라는 이름으로만 출시됩니다.

이웃한 미텔부르겐란트의 레드 와인이 단단한 골격과 탄닌 중심이라면, 로잘리아의 레드 와인은 한 모금 마셨을 때 입안을 가득 채우는 풍부하고 진한 과즙과 부드러운 질감이 특징입니다. 산지 규모가 241ha로 매우 작아 생산량이 적은 만큼, 전 세계적으로도 희소성이 높은 와인입니다.

로잘리아 와인 페어링 메뉴 오스트리아 전통 소고기 스테이크 요리인 츠비벨로스트브라텐(Zwiebelrostbraten).

로제 와인은 여름철 식전주나 가벼운 아시안 푸드와의 궁합이 특히 좋은 것으로 꼽힙니다. 지역 특유의 힘 있고 스파이시한 레드 와인은 진한 육류 요리와 이상적인 궁합을 이룹니다. 삶거나 푹 끓인 소고기에는 과일 풍미가 풍부하고 중간 정도의 바디감을 지닌 로잘리아를 추천합니다. 반면 바디감이 더 풍부한 로잘리아 와인은 풍미가 강한 조리법으로 만든 요리뿐 아니라 양고기와 사냥육처럼 맛이 강한 육류와도 훌륭하게 어울립니다. 로잘리아 DAC 로제는 가벼운 음식과 다양한 조합을 즐길 수 있습니다. 바삭하게 구운 채소, 찌거나 구운 생선과 해산물이 대표적이며, 섬세하게 조리한 가금류 요리와도 좋은 궁합을 보여줍니다.

아이젠베르크.

▶아이젠베르크(Eisenberg·525ha)

부르겐란트 최남단, 북쪽 레흐니츠(Rechnitz)부터 남쪽 귄싱(Güssing)까지 헝가리 국경을 따라 길게 뻗어 있는 이 산지는 오스트리아 전역에서 가장 때 묻지 않은 자연경관을 간직한 곳으로 꼽힙니다. 부르겐란트의 다른 산지들과 달리 이곳은 이웃한 슈타이어마르크(Steiermark)주의 서늘한 기후 영향을 받는다는 점에서 독특한 반전을 지니고 있습니다. 낮에는 판노니아 저지대의 따뜻한 햇살이 포도를 완숙시키고, 밤이 되면 울창한 숲에서 불어오는 찬 바람이 포도밭을 식히면서 신선한 산도와 우아함을 극대화합니다.

이름부터 예사롭지 않습니다. 아이젠베르크는 독일어로 ‘철(Eisen)의 산(Berg)’이라는 뜻입니다. 땅속에는 녹색 편암(Green Schist)과 철분 성분이 유난히 풍부하게 배어 있는데, 이 흙에서 자란 포도로 빚은 와인은 다른 지역에서는 절대 흉내 낼 수 없는 알싸한 스파이스와 피를 머금은 듯한 독특한 광물성 미네랄리티를 강하게 뿜어냅니다.

아이젠베르크 위치.

2010년 DAC로 지정된 이후 오랫동안 아이젠베르크는 레드 와인 전용 산지였습니다. ‘Eisenberg DAC 레드’ 타이틀을 달려면 블라우프랜키쉬 100% 단일 품종이어야 하며, 다른 부르겐란트 레드보다 바디감은 가볍고 섬세하지만 터지는 듯한 탄탄한 산도와 날카로운 미네랄 구조감을 자랑합니다.

그런데 최근 큰 변화가 있었습니다. 오랫동안 헐값에 팔리는 가벼운 화이트로 취급받던 벨쉬리슬링이 2023년 빈티지부터 정식 DAC 등급으로 격상된 것입니다. 아이젠베르크의 철분 토양에서 자란 벨쉬리슬링이 전 세계 어디에서도 볼 수 없는 깊은 풍미와 짭조름한 미네랄, 우아한 산도를 뿜어낸다는 게 그 이유입니다.

아이젠베르크 세부 지도.

아이젠베르크 와인 미트 라이스 페어링.

클래식 등급은 오크통 향이 과하지 않고 과실 본연의 미네랄리티와 스파이스를 강조하는 스타일로, 알코올 도수 최소 12.5% 이상을 요구합니다. 리저브 등급은 큰 오크통이나 소형 바리크에서 더 길게 숙성해 묵직하고 힘 있는 스타일을 완성하며, 알코올 도수는 최소 13% 이상이어야 합니다.

이곳에서 생산되는 와인의 상당량은 수많은 전통적인 농가 와인 선술집 부슈엔샹크(Buschenschan)에서 판매됩니다. 상쾌한 산도와 매력적인 탄닌을 지닌 아이젠베르크 와인은 약간 차갑게 해서 마시면 돼지고기 미트 라이스나, 볶은 송아지 신장 같은 오스트리아의 대표적인 전통 요리와 아주 잘 어울립니다. 양파를 곁들인 로스트비프처럼 풍미가 더 강한 요리에는 살짝 숙성된 리저브가 좋은 짝이 됩니다. 고품질 블라우프랜키쉬 부드러운 와규와도 놀라울 정도로 잘 어울립니다.

<‘알프스 숨은 보석’ 오스트리아 와인 매력탐구 ⑥에서 계속>

최현태 기자는 국제공인와인전문가 과정 WSET(Wine & Spirit Education Trust) 레벨3 Advanced, 프랑스와인전문가 과정 FWS(French Wine Scholar), 부르고뉴와인 마스터 프로그램, 뉴질랜드와인전문가 과정, 캘리포니아와인전문가 과정 캡스톤(Capstone) 레벨1&2를 취득한 와인전문가입니다. 2018년부터 매년 유럽에서 열리는 세계최대와인경진대회 CMB(Concours Mondial De Bruxelles) 심사위원, 2017년부터 국제와인기구(OIV) 공인 아시아 유일 와인경진대회 아시아와인트로피 심사위원으로 활동하고 있습니다. 소펙사 코리아 한국소믈리에대회 심사위원도 역임했습니다. 독일 ProWein, 이탈리아 Vinitaly 등 다양한 와인 엑스포를 취재하며 프랑스, 이탈리아, 스페인, 포르투갈, 미국, 호주, 독일, 체코, 스위스, 조지아, 아르메니아, 중국 등 다양한 국가의 와이너리 투어 경험을 토대로 독자에게 알찬 와인 정보를 전합니다.

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