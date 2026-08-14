원림, 상반기 연결 매출 430억원·영업이익 20억원 기록

산업용 포장재 제조기업 원림이 다각화된 사업을 통한 체질개선 효과를 성과로 입증하고 있다.

14일 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 따르면 원림은 올해 상반기 연결 기준 매출액 430억원, 영업이익 20억원을 기록했다. 전년 동기 대비 매출액은 4.3%, 영업이익은 26.4% 증가했다. 당기순이익도 31억원으로 전년 동기 대비 77.7% 늘었다.

이번 실적 개선은 기존 산업용 포장재 사업에 더해 벤처투자 등 다각화된 사업구조가 가시적인 성과로 이어졌다.

특히 의료기기 전문기업 스타바이오의 성장세가 두드러졌다. 정형외과용 의료기기와 인공관절 로봇수술(MAKO) 등을 공급하는 스타바이오는 글로벌 의료기기 기업 스트라이커(Stryker)의 국내 유통사업 등을 기반으로 시장에서 사업을 확대하고 있다.

신기술금융회사인 한빛인베스트먼트 역시 안정적인 투자수익 개선을 통해 연결 실적에 힘을 보탰다. AI 등 산업 구조 변화를 주도하는 딥테크 분야에서 선제적인 포트폴리오 확장에 힘쓰고 있다.

원림 관계자는 “상반기에는 제조부문의 수익성 개선과 한빛인베스트먼트의 투자수익 개선이 더해지며 실적이 성장했다”며 “앞으로도 기존 산업용 포장재 사업의 원가·비용 효율화를 지속하는 한편 투자 포트폴리오 관리를 통해 안정적인 성장 기반을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.

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