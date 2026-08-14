홍인규 "강유미, 성형 전 엄청나…제일 잘 될 줄 알았다"

코미디언 홍인규가 강유미의 신인 시절을 떠올렸다.

13일 방송된 MBC 예능 프로그램 '구해줘! 홈즈'에는 장동민, 홍인규, 강유미가 게스트로 출연했다.

지난 13일 방송된 MBC 예능 프로그램 '구해줘! 홈즈'에는 코미디언 장동민, 홍인규, 강유미가 게스트로 출연했다. MBC 제공

이날 세 사람이 스튜디오에 등장하자 MC들은 "KBS 개그맨 19기가 전설의 기수 아니냐"고 입을 모았다. 강유미, 장동민뿐 아니라 유세윤, 유상무, 안영미 등이 있다는 것. 장동민은 "동기들이 신인 때부터 다 괜찮았다"고 말했다.

이에 양세형은 "다 합격하고 나서 '얘가 제일 성공하겠다' 싶었던 동기가 있지 않냐"고 물었다.

강유미는 "인규 오빠가 제일 잘될 것 같았다고 생각했다. 그때 음침하게 일기장에 잘될 것 같은 동기 순위를 매겼다. 2위는 유세윤 씨였다"고 답했다.

MC들이 장동민은 몇 위였다고 묻자 강유미는 "하위권이었다"며 "내가 3~4위 정도였던 것 같았다"고 말했다.

이를 듣던 홍인규는 "유미가 저희 동기 중에서는, 성형 전이라 엄청났다"고 장난을 쳤고, 강유미는 "강력했다"고 받아쳤다.

반면 19기 중에 가장 성공했을 것 같았던 사람에 대해선 "전 제가 잘 될 줄 알았다"고 씁쓸해해 웃음을 자아냈다.

이에 양세형은 "그때 '개그콘서트'와 '웃음을 찾는 사람들' 사이에 팬들끼리 싸웠던 건 누가 더 귀엽냐로 이 형이랑 나랑 대결했다"고 말했다.

양세형은 '웃찾사'에서, 홍인규는 '개콘'에서 각각 귀여운 캐릭터를 맡았기 때문. 홍인규는 "9대 1로 세형이가 이겼다"고 전해 웃음을 더했다.

<뉴시스>

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