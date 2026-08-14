지드래곤 생일 기념…소속사 지디 재단에 5억 기부

한류그룹 '빅뱅' 멤버 겸 솔로가수 지드래곤(G-DRAGON·지디) 소속사 갤럭시코퍼레이션이 지드래곤의 생일(8월18일)을 기념해 그가 명예 이사장으로 있는 저스피스재단에 5억 원을 기부한다.

저스피스재단과 갤럭시코퍼레이션은 오는 18일 서울 갤럭시로봇파크에서 청년 작가 50인을 후원하는 '저스피스 데이 50(JUSPEACE DAY 50)'을 열고 청년 예술가 지원에 나선다며 14일 이렇게 밝혔다.

빅뱅 지드래곤. (사진 = YG엔터테인먼트 제공)

최종 선정된 청년 작가 50인의 작품은 갤럭시로봇파크에 상설 전시된다. 현장에서는 관람객 응원 메시지 작성 및 자선 경매도 진행되며, 수익금은 공익 활동에 활용된다.

오희영 저스피스재단 대표는 "청년 예술가에게 가장 필요한 것은 세상과 만날 기회"라며 "작품 후원에서 상설 전시, 대중 연결로 이어지는 선순환 모델을 만들겠다"고 전했다.

한편 지드래곤이 속한 빅뱅은 올해 데뷔 20주년을 맞았다. 데뷔 기념일 당일인 19일 신곡 '빅'을 발매한다. 빅뱅은 '빅' 발매 뒤 같은 달 21~23일 경기 고양 고양종합운동장을 시작으로 20주년 월드투어 '빅뱅 2026-2027 월드투어 '엑스엑스 : 코스모스(XX : COSMOS)'에 돌입한다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지