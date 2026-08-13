광복절 연휴 전국에 비…가뭄 남부지방 ‘단비’ 될까

광복절 연휴 전국에 비가 예보됐다. 최근 극심한 가뭄에 시달리고 있는 경남 등 남부지방에는 상당한 비가 내릴 가능성이 있어 해갈에 도움이 될 것으로 보인다.

최악의 가뭄으로 국가소방동원령 발령 이틀째인 13일 오후 경남 사천시 외구마을에서 소방관들이 소방호스를 이용해 바짝 마른 논에 물을 대고 있다. 뉴시스

13일 기상청에 따르면 광복절인 15일에는 내륙을 중심으로 대기 불안정에 따른 소나기가 내리겠다. 16~17일에는 중국 상하이 부근에서 저기압이 다가오면서 전국에 비가 내릴 것으로 예상된다. 이 저기압은 제13호 태풍 ‘돌핀’이 약화한 뒤 다시 활성화한 것이다.

비는 16일 새벽 서해안 등 서쪽 지역에서 시작해 이날 밤 전국으로 확대된 뒤 17일까지 이어질 전망이다. 이번 비에는 남쪽에서 유입되는 고온다습한 공기가 영향을 미칠 것으로 보인다. 북반구의 저기압은 반시계 방향으로 바람이 불기 때문에 저기압이 한반도로 접근하면서 남풍이 강하게 유입될 가능성이 있다. 이에 따라 남풍이 지형과 충돌하는 남해안과 지리산 부근을 중심으로 많은 비가 내릴 가능성이 크다.

다만 현재 한반도 주변에는 제13호 태풍 돌핀과 제15호 태풍 찬홈이 각각 변질한 저기압이 동쪽과 서쪽에 자리하고 있고, 북서쪽에는 고기압이 위치해 기압계가 복잡하게 형성돼 있다.

저기압의 위치에 따라 고온다습한 남풍이 유입되는 지점과 강수 집중 지역도 달라질 수 있다.

다만 저기압의 구체적인 위치와 관계없이 남풍이 지속적으로 유입될 것으로 예상되는 남해안과 지리산 부근에는 많은 비가 내릴 가능성이 높은 만큼 대비가 필요하다.

이번 비는 극심한 가뭄에 시달리는 남부지방에 반가운 소식이다. 남부지방은 최근 한 달 동안 평년보다 크게 적은 비가 내렸다.

지난달 12일부터 이달 11일까지 남부지방의 강수량은 58.5㎜로 평년 같은 기간 강수량 241.9㎜의 4분의 1 수준에 그쳤다. 1973년 전국 기상관측망이 확충된 이후 54년 가운데 같은 기간 강수량으로는 두 번째로 적은 수준이다.

특히 부산·울산·경남의 최근 한 달 강수량은 16.6㎜로 평년 강수량 267.5㎜의 6.1%에 불과했다. 1973년 이후 같은 기간 강수량 가운데 가장 적었다.

제주 역시 최근 한 달 강수량이 5.1㎜에 그쳐 평년 강수량 192.8㎜의 3.1% 수준이었다. 부산·울산·경남과 마찬가지로 1973년 이후 같은 기간 최저치를 기록했다.

저수지 상황도 좋지 않다. 농촌용수종합정보시스템에 따르면 13일 기준 경남 569개 저수지의 평균 저수율은 32.3%로 평년 70.8%를 크게 밑돌았다. 제주 10개 저수지의 저수율도 37.9%로 평년 58.4%보다 낮았다.

아직 16~17일 예상 강수량은 구체적으로 제시되지 않았다. 이에 이번 비만으로 가뭄이 해소될지는 미지수지만, 남부지방의 가뭄 해소에 일정 부분 도움이 될 것으로 전망된다.

기온은 16~17일 비가 내리면서 일시적으로 낮아진 뒤 다시 상승할 것으로 예상된다. 이후 수도권과 충남, 남부지방을 중심으로 체감온도가 최고 33도 안팎까지 오르는 무더위가 다시 나타날 수 있으며 폭염과 열대야가 이어질 가능성도 있다.

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