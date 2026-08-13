‘1회 충전 381km’… 미니, 전비·주행거리 개선한 신형 컨트리맨 출시

미니코리아는 상품성을 개선한 순수 전기 패밀리카 ‘디 올-일렉트릭 미니 컨트리맨’을 출시한다고 13일 밝혔다.

이번 모델은 실리콘 카바이드(SiC) 인버터와 첨단 배터리 관리 기술을 적용해 에너지 효율을 극대화했다. 배터리 총 용량은 66.5kWh로 기존과 같지만 실제 사용 가능한 용량을 65.2kWh로 늘렸으며, 전륜에는 저마찰 휠 베어링을 적용해 주행 저항을 낮췄다. 이를 통해 에너지소비효율 등급을 기존 3등급에서 2등급으로 끌어올렸다.

디 올-일렉트릭 미니 컨트리맨. 미니코리아 제공

라인업은 E와 SE ALL4 2가지 모델, 클래식·페이버드·JCW 3가지 트림으로 구성된다.

전륜구동 모델인 컨트리맨 E의 복합 전비는 기존 4.8㎞/kWh에서 5.3㎞/kWh로 개선됐으며 1회 충전 주행거리는 기존 대비 32㎞ 늘어난 381㎞다. 최고출력 204마력, 최대토크 25.5㎏·m를 발휘하며 정지 상태에서 시속 100㎞까지 가속하는 데 8.6초가 걸린다.

앞뒤 차축 모두에 전기모터를 탑재한 사륜구동 모델 컨트리맨 SE ALL4는 전비가 4.4㎞/kWh에서 5.0㎞/kWh로 높아졌고 주행거리는 35㎞ 증가한 361㎞다. 최고출력 313마력, 최대토크 50.4㎏·m의 성능을 바탕으로 정지 상태에서 시속 100㎞까지 5.6초 만에 도달한다.

아울러 실내 개방감을 더하는 파노라마 글라스 선루프를 비롯해 240㎜ 원형 OLED 디스플레이, 스톱&고 지원 액티브 크루즈 컨트롤이 포함된 ‘드라이빙 어시스턴트 플러스’, ‘파킹 어시스턴트 플러스’ 등도 전 트림 기본 탑재된다.

국내 판매 가격은 부가세 포함 △E 클래식 5890만원 △SE ALL4 페이버드 6350만원 △SE ALL4 JCW 6610만원이다.

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