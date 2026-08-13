현대로템-KAI, 장거리 공대공 미사일 개발 협력

현대로템과 한국항공우주산업(KAI)이 손잡고 한국형 초음속 전투기 KF-21에 탑재될 장거리 공대공 미사일 등 항공무장 기술 내재화와 수출 경쟁력 강화에 나선다.

현대로템은 지난 12일 경남 사천 KAI 본사에서 KAI와 ‘항공무장 사업협력 업무협약(MOU)’을 체결했다고 13일 밝혔다. 이번 협약은 양사의 역량을 바탕으로 항공무장 분야 기술협력과 상호 교류를 확대하고 글로벌 시장에서의 경쟁력을 높이기 위해 마련됐다.

조형준(왼쪽) 현대로템 AD&RH사업본부장과 김용민 KAI 사업부문장이 지난 12일 경남 사천 KAI 본사에서 열린 ‘항공무장 사업협력 업무협약(MOU)’ 체결식에서 기념촬영을 하고 있다. 현대로템 제공

양사는 협약에 따라 KF-21 등 항공기 플랫폼과 장거리 공대공 미사일을 포함한 항공무장의 개발과 체계통합을 위한 기술협력을 추진한다. 항공기와 탑재 무장을 연계한 패키지형 수출 모델을 찾고 국내외 사업 기회 발굴과 글로벌 마케팅 등에서도 협력한다.

이번 협력은 글로벌 방산시장에서 항공기와 무장을 함께 제안하는 패키지형 수출이 확대되는 데 대응하기 위한 취지다. 현대로템의 유도무기·추진기관 기술과 KAI의 항공기 플랫폼 기술을 결합해 항공기와 무장을 아우르는 ‘토탈 솔루션’ 경쟁력을 확보한다는 구상이다.

현대로템은 지상무기체계를 넘어 항공우주 분야로 사업 영역을 확대하고 있다. 극초음속 추진기관 등 미래 추진체계를 연구·개발해왔으며 지난해에는 재사용 발사체용 메탄 엔진 기술 개발과 장거리 공대공 유도무기 시제품, 극초음속 비행체 ‘하이코어’ 개발 과제 등을 수주했다.

현대로템 관계자는 "이번 협약은 양사의 핵심 기술을 결합해 미래 항공무장 분야 경쟁력을 강화하는 계기가 될 것"이라고 말했다.

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