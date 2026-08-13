유민상 “장가 가려고 20㎏ 뺀 적 있어”…일주일 내내 ‘이것’ 마셨다

개그맨 유민상이 과거 20㎏ 넘게 체중을 감량했던 경험을 공개했다.

지난 12일 MBN ‘속풀이쇼 동치미’ 공식 유튜브 채널에는 유민상의 과거 다이어트 경험이 담긴 선공개 영상이 공개됐다.

MBN ‘속풀이쇼 동치미’ 방송화면 캡처

영상에서 유민상은 중학교 시절의 사진을 공개하며 현재와는 확연히 다른 마른 모습을 보여 출연진을 놀라게 했다. 그는 “아기 때 이후로는 항상 별명이 ‘날으는 돈까스’였다”며 “저때도 말랐다는 이야기는 안 들었다. 항상 덩치 큰 애였다”고 말했다.

그는 과거 방송 활동 당시 20㎏ 이상 감량했던 사실도 밝혔다. 특히 ‘개그콘서트’의 ‘아빠와 아들’ 코너를 마친 뒤 결혼을 생각하면서 다이어트를 결심했다고 설명했다.

MBN ‘속풀이쇼 동치미’ 방송화면 캡처

유민상은 “코너가 끝나고 나니까 장가를 가야겠다는 생각이 있었다”며 “‘아빠와 아들’을 오래 하다 보니 이미 장가가서 아들이 있는 것 아니냐는 오해를 많이 받아서, 이대로는 안 되겠다 싶었다. 살을 빼고 장가를 가야 한다고 생각했다”고 말했다.

유민상은 다이어트 과정에서 여러 방법을 시도했다. 그는 “일주일 내내 레몬수만 마시는 레몬 디톡스 다이어트를 했다”며 “통을 들고 다니며 레몬 물 탄 것만 먹는 거다”라고 회상했다. 닭가슴살 다이어트도 해봤지만 양념된 닭가슴살을 밥반찬처럼 먹었다가 제대로 된 방법이 아니라는 이야기를 들었다고 덧붙였다.

MBN ‘속풀이쇼 동치미’ 방송화면 캡처

결국 유민상이 체중 감량에 성공한 핵심 방법은 식사량을 줄이고 운동을 병행하는 것이었다. 그는 “결국 소식하고 운동을 많이 해서 20㎏을 뺐다”며 “먹는 걸 꾹 참아서 덜 먹고 평소 좋아하는 농구를 했다”고 밝혔다.

그러나 이후 방심하면서 체중이 다시 늘었다. 유민상은 “살을 쫙 빼고 나서 회식이 있어 어쩔 수 없이 먹었는데 거의 안 찌더라”며 “‘조금 먹었다고 찌는 건 아니구나’라고 생각했는데 그러고서 바로 쪘다. 문이 열렸던 거다”라고 말했다.

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