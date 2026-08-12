박용선 포항시장, 주부산중국총영사 접견

박용선 경북 포항시장은 11일 시청 대외협력실에서 천르뱌오 주부산중국총영사를 만나 한·중 지방정부 간 우호 증진과 교류 협력 확대 방안을 논의했다고 12일 밝혔다.

천르뱌오 주부산중국총영사의 이번 예방은 민선 9기 출범을 축하하고 포항시와 중국 지방정부 간 교류협력 기반을 더욱 강화하기 위해 마련됐다.

천르뱌오(왼쪽) 주부산중국총영사가 11일 포항시를 방문해 박용선 시장을 예방하고, 한·중 지방정부 간 우호 증진과 교류협력 확대 방안을 논의한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 포항시 제공

이날 양측은 기존 자매·우호도시와의 교류를 한층 내실화하는 한편 경제·산업, 항만·물류, 관광, 문화, 청소년 등 다양한 분야에서 실질적인 협력사업을 발굴하는 방안을 논의했다.

특히 포항의 미래 신산업과 중국 지방정부의 산업 경쟁력을 연계해 기업과 기관 간 교류를 확대하고, 시민들이 체감할 수 있는 교류사업을 발굴하는 데 뜻을 모았다.

천르뱌오 총영사는 “박용선 시장님의 취임을 진심으로 축하드린다”며 “한국과 중국은 지리적으로 매우 가까운데다 오랜 교류의 역사를 이어온 중요한 이웃이자 협력 동반자인 만큼 앞으로도 포항시와 중국 지방정부 간 교류와 협력이 더욱 활발히 이어지기를 기대한다”고 말했다.

박용선 시장은 “포항시는 중국의 훈춘시와 장자강시 2개 자매도시를 포함한 15개 자매·우호·교류도시와 문화·관광·청소년·교육 등 다양한 분야에서 교류를 이어오고 있다”며 “앞으로는 기존 교류를 더욱 내실화하는 동시에 경제·산업, 항만·물류, 관광 등 포항의 강점을 살린 실질적인 협력 성과를 만들어 가겠다”고 말했다.

이어 “포항은 철강산업을 기반으로 이차전지, 바이오, 수소, 첨단소재 등 미래 신산업 육성에 속도를 내고 있다”며 “양측의 산업적 강점을 바탕으로 기업과 기관 간 투자·기술·인적 교류가 활발히 이어질 수 있도록 다양한 협력사업을 발굴해 나가겠다”고 덧붙였다.

포항시는 중국 지방정부와의 교류를 경제·산업 분야로 확대하는 한편 기존 문화·관광·청소년 교류도 지속적으로 내실화할 계획이다.

현재 톈진시 빈하이신구와 항만물류·미래산업 분야 협력을 추진하고 있으며, 칭다오시와는 항만·해양·관광·청소년 분야를 중심으로 교류하고 있다.

앞서 지난 5월 징먼시 대표단과 경제·산업 분야 협력 방안을 논의한데 이어 7월에는 르자오시 청소년 교류단을 초청해 홈스테이와 학교 교류, 문화체험프로그램을 운영하는 등 중국 지방정부와의 교류를 지속적으로 확대하고 있다.

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