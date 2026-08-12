“신고하면 가만 안 둔다” 2세 아들 숨지게 한 창녕 부부… 갓난아이 품은 아내의 항변

연합뉴스

경남 창녕에서 두 살배기 아들을 학대해 숨지게 한 혐의로 구속기소 된 20대 아내가 재판에서 남편의 강요로 범행을 저질렀다는 취지로 진술했다.

창원지법 밀양지원 형사1부(한윤옥 지원장)는 12일 아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(아동학대살해) 등 혐의를 받는 A씨(20대)와 그의 아내 B씨(20대)에 대한 3차 공판을 열었다.

이날 공판에는 지난달 출산 이후 재수감된 B씨가 갓난아이를 품에 안은 채 증인으로 출석했다. B씨는 남편 A씨의 지시에 따랐을 뿐이라며 성인용 셔츠로 아이를 결박한 혐의에 대해 일부 부인하는 진술을 이어간 것으로 파악됐다.

B씨는 “피해 아동이 잠을 자지 않고 돌아다닌다는 이유로 A씨에게 혼나지 않게 하려고 몸을 묶었다”며 “아이가 숨질 당시 응급 상황이라는 점을 알았지만 A씨가 119에 신고하지 말라고 해서 하지 못했다”고 주장했다. 이어 “신고하면 가만두지 않겠다는 A씨의 말이 무서웠다”고 덧붙였다.

◆ 탈수 증세 보인 2세 남아 방치… 시신 유기한 장인에게 징역 1년 6개월 구형

이들 부부는 지난 1월 창녕군 거주지에서 아동학대로 탈수 증세를 보이는 아들 C군(당시 만 2세)을 방치해 숨지게 한 혐의를 받는다. 당시 남편 A씨는 장시간 폭행을 가했고, 아내 B씨는 C군을 성인용 셔츠로 묶어 움직이지 못하게 한 것으로 나타났다.

검찰은 C군의 시신을 마대에 담아 창녕 남지읍의 한 폐가에 유기한 혐의(사체유기)로 A씨의 장인 D씨를 함께 적발했다. 검찰은 지난 5월 열린 첫 공판에서 D씨에게 징역 1년 6개월을 구형한 바 있다.

◆ 지적장애인 폭행에 사기까지… 국가 보조금으로 생활해 온 부부

이들 부부는 과거에도 법적 처벌을 받은 전력이 있는 것으로 확인됐다. 2021년 3월부터 5월쯤 대구 거주지에서 집안일을 돕던 30대 지적장애인 여성을 폭행해 각각 징역형과 집행유예를 선고받은 바 있다.

남편 A씨는 도박 사이트를 해킹해 수익금을 주겠다고 속여 1583만 2000원을 가로채거나 온라인 허위 물품 판매를 한 혐의도 받고 있다.

사건 당시 이 부부에게는 숨진 C군을 포함해 자녀 6명이 있었던 것으로 알려졌다. 이들은 별다른 경제활동 없이 다자녀 수당 등 국가 보조금에 의존해 생활해 온 것으로 알려졌다.

한편 이번 사건의 다음 공판은 오는 21일 오후 2시쯤 열릴 예정이다.

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