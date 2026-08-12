경북도의회, 경주 덕동댐 찾아 폭염·가뭄 대응 점검

폭염과 가뭄이 장기화하면서 경북도의회가 주요 식수원을 직접 찾아 용수공급 상황 및 가뭄 대응 실태를 긴급 점검했다.

경북도의회는 11일 김희수 의장을 비롯한 의장단과 상임위원장, 경주지역 도의원 등이 경주시 덕동댐을 방문해 폭염·가뭄 피해와 용수공급 현황을 살펴보고 대응 방안을 논의했다.

경북도의회는 12일 의장단과 상임위원장, 경주지역 도의원들이 경주 덕동댐을 찾아 폭염·가뭄 피해와 용수 공급 상황을 점검하고 있다. 경북도의회 제공

이날 도의원들은 관계기관으로부터 경북지역 폭염과 가뭄 피해 현황, 대응 대책을 보고받은 뒤 덕동댐의 용수공급 상황과 가뭄 대응 현장을 직접 확인했다.

덕동댐은 총저수량 3270만㎥, 유효저수량 2790만㎥ 규모로 경주시가지와 불국동, 외동읍 등에 하루 5만㎥의 생활용수를 공급하는 주요 식수원이다. 1975년 건설된 이후 경주지역 생활용수 공급을 담당해 왔다.

특히 최근 저수량이 평년 수준을 크게 밑돌면서 안정적인 생활용수 확보가 주요 현안으로 떠올랐다.

김희수 경북도의회 의장은 "평년의 절반에도 미치지 못하는 저수량 상황을 직접 확인하면서 가뭄의 심각성을 체감했다"며 "여름철 가뭄과 폭염이 일상화되고 있는 만큼 다양한 대응책과 지원 방안을 마련하겠다"고 말했다.

최근 마무리된 덕동댐 준설 작업에 대해서는 용수 확보뿐 아니라 수질 개선과 재해 예방 측면에서도 효과가 있을 것으로 평가했다. 가뭄이 장기화될 경우 추가 준설 필요성도 적극적으로 검토할 것을 주문했다.

기후변화로 인한 피해가 농업과 생활용수에만 그치지 않는 만큼 수산 분야에 대한 대응도 주문했다.

도의회는 포항과 영덕지역에서 연안 수온 상승으로 양식장 고수온 피해가 커지고 있는 점을 언급하며 가뭄·폭염 대책과 함께 고수온에 취약한 어종에 대한 수산 연구와 지원책 마련을 관계기관에 당부했다.

도의원들은 "폭염과 가뭄, 고수온 등 이상기후가 반복되고 있는 만큼 현장의 피해 상황을 면밀하게 살피고 실효성 있는 대응책을 마련해야 한다"며 "도의회도 피해 현장을 직접 확인하고 필요한 지원이 적기에 이뤄질 수 있도록 현장 중심의 의정활동을 강화하겠다"고 밝혔다.

이번 현장 점검은 폭염과 가뭄이 반복되는 상황에서 안정적인 용수 확보와 피해 최소화를 위해 기존 대응체계를 점검했다는 데 의미가 있다.

특히 물 부족 문제가 단순히 저수량 관리에 그치지 않고 농업용수와 생활용수, 수질, 수산업 피해로 확산될 가능성이 있는 만큼 지역별 상황에 맞는 선제적인 대응이 필요하다는 지적이다.

경북도의회는 앞으로도 폭염과 가뭄 등 이상기후 피해 현장을 지속적으로 찾아 대응 상황을 점검하는 한편 도민 생활 안정과 지역 피해 최소화를 위한 의정활동을 이어갈 계획이다.

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