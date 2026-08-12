BTS 뷔, 청력 이상 호소… "오른쪽 30%밖에 안 들려 병원 치료"

그룹 방탄소년단(BTS)의 뷔가 12일 청력 이상으로 치료 중이라는 사실을 고백했다.



뷔는 이날 멤버 정국과 함께 진행한 위버스 라이브에서 "'아미'(팬덤명) 분들께 한 번도 이야기를 드리지 않았지만, 2년 반 전부터 귀가 좋지 않았다"고 말했다.

그룹 방탄소년단(BTS) 뷔. 빅히트뮤직 제공

그는 "지금 왼쪽이 100 정도 들린다면 오른쪽은 30밖에 들리지 않는다"며 "그래서 꾸준히 약을 먹고 있다. 병원도 열심히 다닌다"고 덧붙였다.



두 사람은 11일(이하 현지시간) 미국 볼티모어 공연을 마친 뒤 함께 식사하며 편안한 분위기에서 솔직한 이야기를 나눴다.



정국도 "정강이 쪽이 피로골절이 오기 직전의 상황"이라며 "오늘도 무대에서 마음만은 엄청나게 뛰고 싶었지만, 중간중간 너무 아파서 뛰지 못했다. (팬들이) 이해를 해 주셨으면 한다"고 털어놨다.



그는 "최대한 잘 유지해서 공연하겠다"며 "지금 피로골절까지는 아니지만 정강이에 염증이 많이 껴 있는 상태다. 뼈에 미세 손상도 있는 것 같다"고 설명했다.



정국은 그러면서 "확실히 뛰어야 할 때는 뛰되, 중간중간 억지로라도 (몸을) 사려야 이번 투어를 잘 마무리할 수 있을 것"이라고 했다.



방탄소년단은 새 월드투어 '아리랑'(ARIRANG)의 북미 투어를 진행하고 있다. 이들은 오는 15∼16일 미국 알링턴 AT&T 스타디움과 22∼23일 캐나다 토론토 로저스 스타디움 등에서 팬들을 만난다.

<연합>

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