직장인 행복도 엇갈린 ‘삼전·닉스’

국내 직장인의 행복도가 전반적으로 낮아졌다는 조사 결과가 나왔다. 같은 업종에서도 행복도가 갈렸는데 SK하이닉스는 상위 3%를 기록했고 삼성전자는 상위 60%에 그쳤다.

연합뉴스

직장인 플랫폼 블라인드가 12일 발표한 ‘2026년 블라인드 지수’를 보면 행복도가 오른 기업은 100여곳에 불과했고, 하락한 기업은 370곳이 넘었다. 50점 이상 받은 기업 비중도 지난해 47%에서 올해 33%로 줄었다.



기업별로는 한국가스공사(85점)가 1위를 차지했고, SAP코리아·한국남동발전(82점), 구글코리아(80점), 한국주택금융공사(79점) 등이 뒤를 이었다.



같은 업계 내 기업 간 격차도 두드러졌다. 반도체 업계에서 SK하이닉스는 상위 3%에 올랐지만 삼성전자는 상위 60%에 그쳤다. 플랫폼 업계에서는 네이버가 상위 2%를 기록한 반면 카카오는 전년 상위 46%에서 올해 상위 93%로 급락했다.



직군별로는 변호사(54점), 의료인(51점), 의사(50점) 등 전문직이 높은 점수를 받았고, 반도체·회로 설계를 담당하는 하드웨어 엔지니어(49점)가 처음으로 상위권에 진입했다. 지수가 가장 낮은 직군은 기획자(36점), 직업군인(37점), 고객서비스(40점)로 지난해와 같았다.



직장인 행복도가 낮아졌는데도 이직 시도 비율은 감소한 것으로 나타났다. 보통 행복도가 낮아지면 이직 시도는 늘어나지만 올해는 행복도 하락에도 최근 1년 내 이직을 시도한 직장인 비율이 전년 대비 감소했다고 블라인드는 설명했다. 신재용 서울대 경영대학 교수는 “지금의 이직 감소는 만족이 아니라 위축된 노동시장에서 나타난 관망의 결과”라고 말했다. 이번 조사에는 지난해 7~12월 재직 인증을 한 국내 직장인 3만4372명이 참여했다.

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