지리산 천왕봉에 온돌방이 있었다고? 하늘 아래 첫 숙소 [조선생활실록(實LOG)22]

1610년 음력 9월 초 늦가을, 함양의 선비 박여량이 느닷없이 지리산에 가겠다고 나섰다.

그의 나이 쉰일곱이었다. 가족도 말리고 친구도 말렸다. 지금처럼 등산로가 잘 닦인 것도 아니고, 겨울을 앞둔 천왕봉은 젊은 사람에게도 만만한 산이 아니었다. 그러나 박여량은 고집을 꺾지 않았다. “죽기 전에 올라 보려면 더는 미룰 수 없다!”

지리산 능선. 지리산국립공원

그에게 천왕봉은 늘 고개만 들면 눈앞에 있었다. 가까이 있어 언제든 갈 수 있다고 생각했고, 그러다가 이 나이가 되고 말았다. 산행을 완수하기 위해 매일 걷기 연습을 하여 다리의 힘을 길렀다. 마침내 백무동 쪽으로 올라 천왕봉을 거쳐 쑥밭재로 내려오는 7일간의 산행을 마쳤다. 그리고 이듬해 봄 세상을 떠났다. 그에게 지리산행은 평생의 숙원이었다. 어찌 박여량만 그러했겠는가.

그렇다면 등산 장비도 대피소도 없던 시절, 천왕봉에 오른 사람들은 어디에서 밤을 보냈을까. 지리산은 어느 길로 오르더라도 당일치기가 쉽지 않았다. 게다가 산행의 백미는 천왕봉 일출이었다. 해 뜨기 전에 정상에 닿으려면 결국 산꼭대기에서 하룻밤을 버텨야 했다.

지리산 일출. 지리산국립공원

뜻밖에도 천왕봉 정상에 숙소가 있었다. 지금 성모상이 서 있는 공터, 바로 옛 성모사(聖母祠)가 있던 자리다. 성모사는 지리산을 지키는 성모를 모신 사당이었으나, 천왕봉을 찾은 이들에겐 대피소이자 숙소였다. 15세기에는 세 칸의 판잣집으로, 정상의 거센 바람에 날려가지 않도록 판자에 못을 단단히 박았다.

산의 지리. 김윤겸(金允謙, 1711-1775)이 그린 지리산 전경으로, 금대암에서 바라본 시점으로 그렸다. 국립중앙박물관

산행객은 그런 성모사에서 잤다. 성모를 산신으로 받들어 일출을 보게 해달라 기도하는 사람도 있었고, 무속을 못마땅하게 여긴 선비도 적지 않았다. 그렇다고 매서운 추위에 밖으로 나갈 수도 없어, 이들은 성모상을 옷이나 이불로 가려 놓고 잠을 잤다.

조선시대 천왕봉과 성모사는 진주와 함양의 경계에 걸쳐 있었고, 성모사 소유권을 두고 재미난 분쟁이 일어나기도 했다. 함양의 박수무당과 진주의 무녀가 사당의 소유권과 이익을 두고 벌어진 다툼이었다. 이 송사는 결국 무녀의 승소로 끝났고, 이후 무녀는 급기야 솥을 감추고 물통까지 없애 버렸다. 애꿎은 산행객만 밥도 못 짓고 물도 못 마시는 처지가 되었다. 천왕봉 정상의 유일한 숙소에서 오늘날의 ‘운영권 분쟁’이 벌어진 셈이다.

산도. 지리산 청학도 일원을 그린 도식이다. 국립민속박물관

1807년 3월, 경상감사 윤광안이 천왕봉에 오른다는 소식이 전해지자, 함양 관아가 분주해졌다. 함양군수 남주헌, 진주목사 이낙수, 산청현감 정유순이 함께 나선 역대급 산행이었다. 남주헌은 관찰사 일행을 위해 천왕봉 정상에 몇 칸의 숙소를 지었다. 동암면과 마천면의 백성을 동원해 공사 마무리를 서둘렀다.

그런데 이 숙소는 임시로 비바람이나 피할 그런 움막이 아니었다. 남주헌 일행보다 한 달 먼저 천왕봉에 오른 안치권도 이 숙소에서 묵었는데, 10여 칸의 집이고, 창문이 나란히 설치되어 밝고 환하다고 하였다. 1,915m의 천왕봉 위에 이런 숙소가 있었다니, 지금 생각해도 좀처럼 상상하기 어려운 풍경이다.

지리산 성모상. 지리산 성모사에 봉안되었던 성모상으로, 현재 천왕사에 있다. 1970년대 초반까지 성모사 추정지(도6) 귀퉁이에 자리했었다고 전한다. 국가유산청

숙소의 내부를 더 자세히 남긴 사람은 진주의 선비 하익범이다. 그는 남주헌 일행보다 하루 뒤인 1807년 3월 30일 천왕봉에 올랐다. 그러나 매서운 추위를 견디지 못하고 곧장 관찰사 숙소로 내려갔다. 안에는 온돌방과 부엌, 회의실과 수선실까지 갖춰져 있었다. 촛불을 켜고 온돌방에 앉았자니, 정상의 거센 바람에도 방바닥은 제법 따뜻했다. 천왕봉 꼭대기에 작은 관아 하나를 통째로 옮겨놓은 듯한 모습이었다.

하지만 따뜻한 온돌방 뒤에는 고단한 사람들의 고통이 있었다. 50만 금이나 되는 비용은 골짜기의 마을들이 부담했고, 함양·진주·하동의 병사들이 남쪽 칠불암에서 천왕봉까지 오르는 90리 길을 닦았다. 빽빽한 숲속 나무를 베어내고 산길을 평지처럼 넓히는데, 1만여 명이 동원되었다. 하익범은 ‘민폐가 극에 달했다’고 기록했다. 천왕봉의 온돌방은 놀라운 산악 숙소였지만, 산 아래 백성에겐 무거운 부역이었다.

지리산 성모사 터. 능선 좌측 중단 평지에 성모사가 있었을 것으로 추정된다. 이곳에 2025년 6월 새로 성모상을 세웠다.

지금은 성모사도 관찰사 숙소도 모두 사라졌다. 이곳에 세 칸짜리 판잣집이 있었고, 온돌방과 부엌·회의실까지 갖춘 십여 칸의 숙소가 있었다고 하면, 선뜻 믿기 어렵다. 그러나 조선시대 지리산 산행기를 겹쳐 읽으면 사라진 풍경이 다시 살아난다. 그곳에는 한때 세상에서 가장 높이 자리한, 하늘 아래 조선의 첫 숙소가 있었다. (한국국학진흥원 전통생활사총서 18)

강정화 경상국립대 한문학과 교수

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