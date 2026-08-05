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“딸이 하늘에서도 지켜보고 있겠죠”… 키 158cm 엄마의 110cm 머리카락 기부

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청주=윤교근 기자 segeyun@segye.com

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2021년 첫 모발 기부에 이어 올해로 세 번째
급성 뇌출혈로 12살 딸 떠나보낸 엄마의 약속
여군 대위 출신 이현주 경사, 헌혈증에 이어 모발 나눔까지

“하늘나라에서 지켜보면 더 기뻐할 것이라고 생각합니다.”

 

먼저 하늘나라로 간 딸과의 생전에 한 약속을 지키기 위해 올해로 세 번째 머리카락을 기부한 어머니가 있다. 충북경찰청 과학수사계 이현주(42) 경사가 그 주인공이다. 이 경사는 “딸의 생일 기념으로 머리카락 기부를 시작했고 딸과 함께하자고 한 그 약속을 혼자 이행하고 있다”고 전했다.

이현주 충북경찰청 과학수사계 경사가 딸 고 송지윤 양. 충북경찰청 제공
이현주 충북경찰청 과학수사계 경사가 딸 고 송지윤 양. 충북경찰청 제공

이 경사는 5일 머리카락 약 33㎝를 사회공헌재단 ‘어머나 운동본부’에 우편으로 발송했다. 지난 2일 자른 머리카락이다. ‘어머나’는 어린 암 환자 머리카락 나눔의 앞글자를 딴 이름이다.

 

이 경사가 소아암 환자 모발 기부와 인연을 맺은 것은 2021년이다. 당시 10살이었던 딸 고 송지윤 양과 함께 기부하기로 약속했던 그는 그해 8월 딸의 10살 생일을 기념해 혼자서 40cm 이상의 머리카락을 잘라 첫 기부를 실천했다.

 

이후 이 경사는 딸과 함께 머리를 길러왔다. 2023년 8월 딸의 생일을 맞아 둘이 함께 두 번째 기부하려던 참이었다.

 

그러던 차에 청천벽력 같은 시련이 찾아왔다. 2023년 6월. 태어나서 단 한 번도 응급실에 간 적 없을 정도로 건강했던 딸 지윤 양이 학교에서 갑작스러운 두통을 호소하며 쓰러졌다. 급성 뇌출혈이었다. 지윤 양은 수술 등 보름간 사투를 벌였으나 열두 살의 짧은 생을 뒤로한 채 하늘나라의 아름다운 별이 되었다.

 

자식을 먼저 떠나보낸 슬픔은 가슴을 무너뜨렸지만 이 경사는 생전에 딸과 나눈 약속을 지키기로 결심했다. 딸과 영원히 이별하고 채 두 달이 지나지 않은 2023년 9월 이 경사는 머리를 잘라 약 37cm 분량의 두 번째 기부했다.

이현주 충북경찰청 과학수사계 경사가 5일 청사에서 자신이 기부할 머리카락과 기부증서를 들고 기념 촬영을 하고 있다. 충북경찰청 제공
이현주 충북경찰청 과학수사계 경사가 5일 청사에서 자신이 기부할 머리카락과 기부증서를 들고 기념 촬영을 하고 있다. 충북경찰청 제공

이 경사에 따르면 어머나 운동의 기부 모발은 25cm 이상이어야 한다. 이에 긴 시간 머리를 길러야 기부할 수 있다. 그가 이렇게 기부를 이어온 바탕에는 오롯이 딸과의 약속을 지키기 위한 끈기가 있었다.

 

이 경사는 키 158cm의 아담한 체구로 지금까지 기부한 머리카락의 길이는 총 110cm에 달한다. 그는 육군 장교(여군 51기)로 임관해 대위로 전역할 때까지 전우들을 위해 헌혈증을 나눠주기도 했다. 앞으로도 꾸준히 기부 활동에 동참해 자신의 키만큼 머리카락을 기부하겠다는 의지다.

 

이 경사는 “딸과 함께 기부할 수 있었다면 큰 의미가 되었겠지만 이별의 슬픔에만 잠겨있기보다 딸과의 약속을 실천하는 엄마를 하늘나라에서 지켜보면 더 기뻐할 것이라고 생각한다”고 말했다. 이어 “하루하루 암으로 힘들어하는 아이들과 그 부모님을 생각하면 마음이 아프다”며 “저와 같은 이별의 아픔을 겪지 않고 아이들이 완쾌하길 바란다”고 덧붙였다.


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