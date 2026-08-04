폭염·가뭄에 저수지 마른 고창…일부 지역 제한 급수

폭염과 가뭄으로 수돗물 사용량이 늘어나자 전북 고창군이 일부 지역·시간대 급수를 제한했다.



4일 고창군에 따르면 이날 자정부터 오전 4시까지 해리면과 심원면, 대산면, 아산면 일부 지역에서 제한 급수를 실시했다.

농경지 상황 둘러보는 심덕섭 고창군수. 연합뉴스

지난달 30일 해리면과 대산면 지역에 제한 급수를 실시한 뒤 두 번째다.



올해 1∼7월 고창지역 누적 강수량은 580㎜로 평년(695.7㎜)의 83%에 그쳤다.



지역 내 35개 저수지의 저수율 역시 49.4%로 평년 70% 수준에 미치지 못하고 있다.



폭염과 가뭄이 이어지자 심덕섭 고창군수는 이날 오전 고수면 조산저수지와 아산면을 방문해 상황을 둘러보고 농업인들의 애로사항을 청취했다.



고창군은 또 비상 급수 차량을 투입해 배수지 수위를 확보하고, 관정 펌프를 점검하는 등 용수 공급 대책을 세우고 있다.



심 군수는 "안정적인 용수 공급을 위해 한밤중에 비상 절수 조치를 실시했다"며 "철저한 대비와 신속한 대응을 통해 가뭄으로 인한 농작물 피해를 최소화하겠다"고 말했다.

<연합>

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