[경제 단신] ‘비욘드신세계’ 매출 60%가 VIP 고객 외

‘비욘드신세계’ 매출 60%가 VIP 고객

신세계백화점은 자사 온라인 쇼핑 플랫폼 ‘비욘드신세계’(사진) 개시 1년간 데이터를 분석한 결과, 비욘드신세계 매출의 60%가 백화점 오프라인 VIP 고객으로부터 나왔다고 4일 밝혔다. 오프라인에서 명품 중심의 쇼핑을 이용하는 백화점 VIP 고객이 비욘드신세계에서는 패션·뷰티·라이프스타일 등을 폭넓게 구매하는 것으로 나타났다. 온오프라인 시너지 효과를 바탕으로 최근 비욘드신세계의 월평균 매출도 지난해 대비 2배 늘어났다. 비욘드신세계는 출시 1주년을 맞아 30일까지 ‘고객 감사 프로모션’을 진행한다.

아이오닉9, 獨 전문지 전기SUV 1위

현대차는 아이오닉9(사진)이 독일 자동차 전문지 ‘아우토 모토 운트 슈포트’의 전기 럭셔리 스포츠유틸리티차(SUV) 비교 평가에서 1위를 차지했다고 4일 밝혔다. 아이오닉9은 총 7개 부문 합산 572점을 기록해 볼보 EX90(555점)을 17점 차로 앞섰다. 아이오닉9은 차체, 편의성, 파워트레인, 경제성에서 더 높은 점수를 받았다. 안전성과 주행 성능 점수는 EX90이 더 높았고 친환경성은 동점이었다. 이 매체는 “아이오닉9은 6명이 탑승해도 여유롭게 이동할 수 있는 다목적 럭셔리 SUV”라며 3열 시트 전자식 스위치, 최대 2494ℓ의 적재 공간 등을 높게 평가했다. 파워트레인 부문에서는 아이오닉9이 정지 상태에서 시속 100㎞까지 5초 만에 가속하면서도 부드러운 승차감을 확보했다고 평가했다.

LIG D&A, 잠수함용 전자전 체계 제작

LIG 디펜스&에어로스페이스(LIG D&A)가 장보고-Ⅲ 배치(Batch)-Ⅱ 3번함에 탑재될 전자전 체계의 상세설계검토(CDR)를 완료하고 구성품 제작에 착수했다. LIG D&A는 지난 6월 장보고-Ⅲ 배치-Ⅱ 3번함용 전자전 체계의 상세설계검토를 마치고 본격적인 제작 단계에 들어갔다고 4일 밝혔다. 장보고-Ⅲ 배치-Ⅱ 사업은 국내 기술로 3000t(톤)급 잠수함을 건조하는 국책 사업이다. 잠수함용 전자전 체계는 기술적 진입 장벽이 높아 그동안 해외 장비 의존도가 높은 분야로 꼽혀왔다.

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