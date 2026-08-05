[이코노 브리핑] 농협銀, 고령층 위한 중금리 대출 출시 외

농협銀, 고령층 위한 중금리 대출 출시

NH농협은행은 소득 증빙이 어려운 고령층을 위한 비대면 전용 신용대출 상품인 ‘NH올원더풀 행복동행 중금리대출’을 출시했다고 4일 밝혔다. 소득 증빙이 어려운 65세 이상 77세 이하 고객이 대상이며, 최대 100만원까지 마이너스통장 방식으로 이용할 수 있다. 최고 금리 연 6.8%에 대출 기간은 12개월로, 판매한도는 총 500억원이다.

카카오페이, AI 금융 에이전트 선보여

카카오페이가 마이데이터를 기반으로 사용자의 소비 내역을 분석해 개개인에게 꼭 맞는 금융 코칭을 제공하는 인공지능(AI) 금융 에이전트 ‘AI코치’ 베타 버전을 출시했다. ‘AI코치’는 △예산 기반 지출 관리와 절약 챌린지 △거래 내역 분석 기반 소비 인사이트 △정부 지원 혜택 안내 등 세 가지 핵심 기능을 제공한다. 자신의 성향에 맞춰 코칭 스타일을 ‘깐깐이’와 ‘말랑이’ 중 선택할 수 있다.

신한금융·정부, 디지털 금융교육 협력

신한금융그룹이 4일 서울 중구 은행회관에서 과학기술정보통신부와 ‘디지털 취약계층의 인공지능(AI) 역량 강화 및 안전한 디지털 금융 이용을 위한 업무협약’을 체결했다. 신한금융은 과기부와 손잡고 신한 학이재 등 그룹 인프라를 활용해 고령층·장애인 등에 대한 디지털 금융교육을 지원한다. 전국 주요 거점의 유휴 공간을 ‘AI디지털배움터’로 제공하고 정부의 AI·디지털 전문강사 양성과정에 금융교육 전문인력을 보낸다.

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