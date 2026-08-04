아들 이미 결혼했는데 또?… 광양서 ‘가짜 청첩장’ 돌린 교장

정년을 앞둔 초등학교 교장이 이미 결혼식을 올린 아들의 허위 모바일 청첩장을 교직원들에게 유포해 수백만 원의 축의금을 챙겼다가 경찰 수사를 받고 검찰에 넘겨졌다.

4일 광양경찰서 등에 따르면 경찰은 사기 혐의로 전남광주 광양 모 초등학교 교장 A씨를 불구속 송치했다.

정년을 앞둔 광양 초등학교 교장 A씨가 이미 결혼한 아들의 허위 모바일 청첩장을 교직원 단톡방에 유포해 수백만 원의 축의금을 편취한 혐의로 검찰에 불구속 송치된 사건을 형상화한 이미지. 인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성.

A씨는 지난 4월 관내 교직원 단체 대화방에 아들의 결혼 소식과 함께 신랑·신부 측 계좌번호가 기재된 모바일 청첩장을 유포한 혐의를 받고 있다. 당시 A씨는 “양가 가족들만 모시고 작은 혼례로 진행하게 돼 직접 모시지 못한다”라며 교직원들에게 양해를 구하는 메시지까지 첨부했던 것으로 조사됐다.

그러나 A씨의 부적절한 행태는 이상함을 느낀 일부 교직원들의 확인 과정에서 덜미가 잡혔다. 교직원들이 청첩장에 적힌 예식장 날짜와 장소를 조회한 결과 해당 일시에 예약 내역이 전혀 없었던 데다, 심지어 A씨의 아들은 이미 결혼식을 치른 유부남이었던 것으로 드러났다.

학교 안팎에서는 정년 퇴임을 앞둔 교장이 허위 결혼식을 핑계로 사익을 챙기려 했다는 비판과 분노가 거세게 일었다. 파문이 확산하자 A씨는 뒤늦게 “결혼식이 취소됐다”고 공지하며 사과했으나, 이미 교직원 등으로부터 수백만 원의 축의금이 A씨 측 계좌로 입금된 뒤였다.

경찰은 A씨의 행위가 타인을 기망해 재물적 이득을 취한 사기 혐의에 해당한다고 판단해 검찰에 사건을 송치했다.

한편 교육 당국은 자체 감사를 거쳐 A씨에 대해 중징계 처분을 내렸다.

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