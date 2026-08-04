서동주, 故 서세원 사망 후 동생과 연 끊겨…"남은 가족은 엄마뿐"

방송인 서동주가 모녀 관계에 대한 솔직한 심경과 함께 가족사를 언급했다.

서동주는 지난 2일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "모녀 관계는 그 어떤 관계보다도 어렵고 심오한 관계인 것 같다"는 장문의 글을 올렸다.

서동주. 뉴시스

그는 "아버지는 돌아가셨고, 동생과도 연락을 하지 않는 저에게 이제 남은 가족은 엄마 한 사람뿐"이라며 "요즘 들어 더 의지하게 되고, 점점 더 뗄 수 없는 관계라는 생각이 든다"고 밝혔다.

이어 "모녀 관계의 완성은 엄마가 나를 딸이기 전에 한 명의 여성으로 바라봐 주고, 나 또한 엄마를 엄마이기 전에 한 명의 여성으로 이해하게 되는 순간이 아닐까 싶다"며 "그제야 서로에게 기대했던 것들을 조금 내려놓고 있는 그대로의 서로를 사랑할 수 있게 되는 것 같다"고 털어놨다.

이에 한 네티즌이 "동생과는 왜 연락하지 않느냐"고 묻자 서동주는 댓글을 통해 "아버지 돌아가시고 여러 일이 닥치면서 스트레스가 쌓였을 때 대화하다가 뭔가 툭 끊어졌다"고 답했다.

서동주는 고(故) 서세원과 서정희의 딸이다. 서동주는 미국 샌프란시스코 대학교 로스쿨을 졸업한 뒤 변호사로 활동했으며 2020년 귀국해 방송 활동을 병행하고 있다.

지난해 6월에는 4살 연하의 비연예인과 재혼해 새출발을 알렸다.

한편 부친 서세원은 2015년 서정희를 폭행한 혐의로 징역 6월, 집행유예 2년을 선고받았고 이후 합의 이혼했다. 캄보디아에서 거주해 온 고인은 2023년 프놈펜 한인병원에서 링거를 맞던 중 심정지가 와 향년 67세 나이로 세상을 떠났다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지