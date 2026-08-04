[속보] 李대통령 “폭염 상황, 국가재난 사태로 보고 국민보호 총력”

이재명 대통령은 4일 전국적으로 이어지는 기록적인 폭염과 관련해 “현 상황을 국가 재난 사태로 보고 국민의 삶을 보호하기 위해 필요한 조치를 빠르고 빈틈없이 추진해 달라”고 지시했다.
이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국무회의에서 “전국에서 연일 기록적인 폭염이 이어지면서 국민의 일상생활마저 어려운 실정”이라며 “무엇보다 시급한 일은 국민의 생명을 지키는 것”이라고 강조했다.
아울러 “쪽방촌 주민과 독거노인 등 취약계층 지원 대책을 다시 한번 세심하게 점검하고, 옥외 작업장과 밀폐 공간에서 일하는 노동자의 안전 관리도 꼼꼼히 챙겨달라”고 당부했다.
특히 폭염 속 노동자 안전과 관련해 “작업 중지권이 현장에서 실질적으로 작동할 수 있도록 집중 점검해야 한다”며 “폭염 쉼터를 추가로 확충하고 이용률을 높이는 데도 힘써달라”고 주문했다.
이 대통령은 “냉방 수요 폭증에 따른 전력 수급 문제도 선제 점검해야 한다”며 “극한 기후의 일상화에 대응해 재난 시스템을 근본적으로 재설계해야 한다. 폭염에 대한 범국가적 위험 인식을 한층 높여야 한다”고 강조했다.
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