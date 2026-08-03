"화장품도 기저귀도 '쿨링'"…40도 폭염에 달라진 日 소비

일본에 40도를 넘나드는 기록적인 폭염이 이어지면서 화장품부터 생리대, 기저귀까지 냉감 기능을 앞세운 상품이 잇따라 나오고 있다.

지난 28일 아사히신문에 따르면 화장품업체 시세이도는 냉동고에 얼려 쓰는 에센스 '소르베 세럼'을 출시했다. 밤새 얼리면 젤 제형이 셔벗처럼 변해 사각거리는 감촉과 함께 달아오른 피부를 빠르게 식혀준다. 고바야시제약은 열대야로 인한 수면장애를 줄여주는 한방제제를 선보였다.

일본 도쿄 긴자에서 한 행인이 휴대용 선풍기를 사용하고 있다.

생활용품 업체 유니참은 멘톨 성분을 넣어 청량감을 살린 '쿨 타입' 생리대를 내놨다. 태국과 베트남 등 열대 지역에서 인기를 끈 제품을 일본 시장에 맞게 들여온 것이다. 유니참은 이 밖에도 내부 온도를 2도 낮추는 성인용 종이 기저귀와 반려견용 쿨링 시트도 함께 출시했다.

여름철 냉각용품 시장은 빠르게 커지고 있다. 시장조사업체 인테이지에 따르면 땀 억제제와 쿨링 시트 등 냉각 상품 시장 규모는 지난해 583억엔(약 5318억원)으로, 4년 만에 50% 이상 성장했다. 전문가들은 폭염이 길어지면서 기존 성수기인 7~8월뿐 아니라 6월과 9월에도 관련 제품 수요가 급증하고 있다고 분석했다.

일본 곳곳에서 기온이 40도를 넘는 폭염이 이어지며 열사병 환자도 크게 늘었다. 지난달 28일 일본 총무성 소방청 집계에 따르면 지난달 13일부터 19일까지 일주일간 열사병으로 병원에 실려간 사람은 1만857명으로, 직전 주 4580명보다 2배 넘게 늘었다.

사업장에서 발생하는 열사병 피해도 커지고 있다. 아사히신문이 후생노동성 자료를 인용해 보도한 내용에 따르면 지난해 일본에서 '직장 열사병'으로 숨지거나 나흘 이상 일을 쉰 사람은 1803명으로, 전년보다 40%가량 늘었다. 이는 관련 통계 작성이 시작된 2005년 이후 가장 큰 규모로, 이 중 사망자는 19명이었다.

지난해 6~8월 일본 전역의 평균 기온은 예년보다 2.36도 높아 통계 집계 이후 가장 무더웠던 것으로 나타났다. 올해도 폭염이 장기화하면서 일본 내 쿨링 제품 수요와 열사병 피해 모두 당분간 이어질 것으로 보인다.

<뉴시스>

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