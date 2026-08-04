LG유플러스, 보안 기업 ‘파고네트웍스’ 인수…통합 보안 서비스 제공

LG유플러스가 운영형 보안 서비스 전문기업 파고네트웍스를 인수하고 내부 보안 체계와 기업 간 거래(B2B) 보안 사업을 강화한다.

LG유플러스는 국내 관리형 탐지·대응(MDR) 기업 파고네트웍스를 인수했다고 4일 밝혔다. 2019년 LG헬로비전 인수 이후 약 7년 만에 진행한 인수·합병(M&A)이다. 권용현 LG유플러스 엔터프라이즈부문장 부사장은 “기업 고객에게 보다 완성도 높은 보안 서비스를 제공하는 동시에 LG유플러스의 보안 대응 역량을 한 단계 높이기 위한 결정”이라고 말했다.

LG유플러스 용산 사옥. LG유플러스 제공

파고네트웍스는 기업 보안 환경을 24시간 관제하면서 위협을 탐지·분석, 대응하는 서비스를 제공한다. 2017년 설립된 중소기업으로 자체 보안 운영 플랫폼 ‘딥액트(DeepACT)’를 기반으로 금융·제조·정보기술(IT) 기업 등에 MDR 서비스를 제공하고 있다. 말레이시아와 필리핀을 포함한 동남아시아 7개국에도 진출했다.

LG유플러스는 이번 인수로 파고네트웍스의 보안 인력·플랫폼 운영 경험을 확보해 보안 기술·역량을 보완할 것으로 보인다. 현재 LG유플러스는 기업 고객을 대상으로 ‘U+프리미엄 보안관제’, 양자내성암호 기반 통합 인증 서비스 ‘알파키’, 클라우드 기반 보안 서비스 ‘U+SASE’ 등을 운영하고 있다.

개별 보안 솔루션에 MDR 역량을 결합해 보안 운영과 사고 대응까지 수행하는 사업자로 확장하겠다는 구상이다. 이를 기반으로 B2B 보안 사업도 확대하기로 했다.

내부 보안 체계도 강화한다. 파고네트웍스가 MDR 운영 과정에서 확보한 위협 정보와 대응 경험을 내부 보안 체계에 적용할 계획이다. 이를 통해 사이버 위협의 탐지와 분석, 대응 과정을 고도화하고 보안 데이터에 기반을 둔 사전 대응 역량도 확보한다.

앞서 홍범식 LG유플러스 대표는 보안·품질·안전을 3대 기본기로 제시하며 고객 신뢰 기반 성장을 강조해왔다. 회사는 인공지능(AI) 서비스와 데이터, 인프라 전반의 보안 경쟁력을 강화하는 ‘시큐어 AI’ 전략도 추진 중이다.

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