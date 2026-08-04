李대통령, 콜롬비아 대통령 취임식에 윤준병·이해민 특사 파견

이재명 대통령은 7일로 예정된 아벨라르도 데 라 에스프리에야 콜롬비아 신임 대통령의 취임식 참석을 위해 더불어민주당 윤준병 의원과 조국혁신당 이해민 의원을 특사로 파견한다고 강유정 청와대 수석대변인이 4일 서면 브리핑에서 밝혔다.



특사단장을 맡은 윤 의원은 한·콜롬비아 의원친선협회 부회장을 맡고 있으며, 콜롬비아 새 정부 출범을 계기로 양국의 우호 협력관계를 증진하는 것이 특사단 파견의 목적이라고 강 수석대변인은 설명했다.

더불어민주당 윤준병 의원(왼쪽)과 조국혁신당 이해민 의원. 연합뉴스·이해민 의원실 제공

특사단은 콜롬비아 측에 우리 정부의 국정 철학 및 대외정책을 설명하고 콜롬비아 신정부와의 전략적 협력 동반자 관계 발전에 대한 이 대통령의 메시지를 이 대통령의 친서와 함께 전달할 계획이다.



아울러 특사단은 콜롬비아 신임 대통령 주최 취임 리셉션 등 부대 행사에도 참석한다.



강 수석대변인은 "이번 특사단 파견을 통해 한-콜롬비아 자유무역협정(FTA)을 기반으로 발전해 온 양국 경제협력을 심화하고 에너지·인프라·교육 등 다양한 분야에서 콜롬비아 신정부와 실질 협력을 강화하고자 하는 우리 정부의 의지를 전할 예정"이라고 말했다.

<연합>

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